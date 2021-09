Oddíl juda TJ Sokol Dědice pořádá v září nábor nových členů. Děvčata a chlapci od šesti let a starší se mohou přihlásit každé pondělí a čtvrtek v 16.00 hodin v sokolovně v Dědicích. Podrobné informace jsou na webových stránkách oddílu nebo na tel. čísle 724 845 092.

Bučovická padesátka, 53. ročník turistického pochodu s cyklotrasami, sobota 18. 9. Start od 6.30 hod. do 9.00 hod. z Bistra U Draka na autobusovém nádraží v Bučovicích nebo od 8.00 hod. do 12.00 hod. z Domu dětí a mládeže, Vyškovská ulice, kde je také cíl akce.

Program na kuželně KK Vyškov – sobota 18. 9.: Vyškov C – Otrokovice, divize (9.00), Vyškov F – Prušánky C, KP 2 jih (12.15), Vyškov E – Kuchařovice, KP 2 jih (14.45), Vyškov D – Valtice B, KP 1 jih (17.15).

Němčany B - Křižanovice B (so 13.15), Velešovice B - Slavkov u Brna B (so), Hodějice B – Šaratice, Zbýšov - Bučovice B.

Křenovice B - Vícemilice (so), Bošovice - Kobeřice B (so), Hodějice - Heršpice (13.45), Slavíkovice - Nesovice (15.00), Rašovice – Dražovice, Vážany nad Litavou - Lovčičky.

Chvalkovice na Hané - Dědice (so 15.30), Ivanovice na Hané - Hoštice-Heroltice (so), Račice - Kučerov (15.30), Radslavice - Lysovice (15.30), Bohdalice B - Kroužek (15.30), Habrovany - Moravské Málkovice.

Bučovice - Letonice (pá), Pačlavice-Dětkovice - FKD (so), Němčany - Křižanovice (so), Brankovice - Komořany (10.00), Křenovice – Otnice, Velešovice – Pustiměř, Rousínov B – Švábenice.

Babice n. S. - Kobeřice (so), Bohdalice - Lelekovice (so).

Kuřim - Rousínov (so 10.15).

Vyškov - Sparta Praha B (so 10.15).

Po vysokém vítězství na Žižkově se fotbalisté MFK Vyškov vracejí na svůj trávník. V Drnovicích přivítají další tým z Prahy. Tentokrát B mužstvo Sparty, takže není vyloučeno, že k vidění bude i některá z hvězd slavného klubu. Ragbisté zvou do Brna, kde vyškovský Jimi čeká derby s Dragonem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.