S blížícími se prázdninami se tradičně zužuje i nabídka sportovních aktivit, kterou jejich pořadatelé a kluby do redakce nahlašují. Velkou akcí pro přespolní běžce bude již 35. ročník Běhu Drahanskou vrchovinou. Vrcholí fotbalové soutěže. Naposledy doma se v tomto ročníku představí Tatran Rousínov v krajském přeboru. V úterý se pak naposledy vyškovským fanouškům předvede v akci kapitán druholigového MFK Michal Klesa v rozlučkovém zápase.

ATLETIKA

Olšany: Běh Drahanskou vrchovinou (14 km), 35. ročník, sobota 10. 6. (10.30). Startují všechny kategorie dospělých, junioři, juniorky, žáci a žákyně. Start je u rybníka, trasa vede po lesní asfaltové cestě z Olšan směr tři Javory, tam je obrátka pro juniory, dál pak na rozcestí Kalečník, odtud potom po cestě směrem na hlavní cestu na Pozořice-Hostěnice, zde se asi 100 metrů od ní bude odbočovat doprava k chatě Jelenice a odtud pak doprava po silnici na rozcestí Kalečník a odtud zpátky přes Tři javory do Olšan. Závod je součástí Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje 2023 a okresní soutěže Vyškovská běžecká tour 2023.

FOTBAL

Není-li uvedeno jinak, jsou začátky zápasů v neděli 11. června v 17.30 hodin,

Krajský přebor

Rousínov – Ivančice (so).

I. A třída - skupina B

Veselí n. M. – Vyškov B (so).

I. B třída - skupina A

Veverská Bítýška – FKD (so), Lelekovice – Bohdalice (so), SK Slavkov u Brna – Čebín (so).

Okresní přebor

Otnice – Letonice (pá), Pustiměř – Rousínov B (so 14.00), Švábenice – Pačlavice-Dětkovice (so 16.30), Vícemilice – Křižanovice (10.00), Brankovice – Komořany (10.00), Kobeřice – Hoštice-Heroltice (10.30), Křenovice – Bučovice (16.30).

III. třída - skupina A

Moravské Málkovice – Lysovice (so 13.30), Kučerov – Habrovany (so 17.00), Dědice – Račice (so), Kroužek – Hoštice-Heroltice B (so), FKD B – Ivanovice na Hané (10.30), Velešovice – Radslavice (16.30).

III. třída - skupina B

Lovčičky – Vážany nad Litavou (so 13.30), Slavíkovice – Heršpice (so 13.30), Křenovice B – Dražovice (so 14.00), Nesovice – Hodějice (so 14.30), Bošovice – Nížkovice (so 17.00), Kobeřice B – Němčany (13.30).

IV. třída - skupina A

Brankovice B – Pustiměř B (pá 18.00), Kučerov B – Bohdalice B (so 14.00), Rychtářov – Chvalkovice u Buč. (so 15.30), Moravské Málkovice B – Dědice B (so 16.00), Brankovice B – Opatovice (13.00).

IV. třída - skupina B

Nesovice B - Hodějice B (so 10.00), Slavíkovice B - Komořany B (so 16.00), Zbýšov - Slavkov u Brna B (so), Velešovice B - Křižanovice B (13.30), Milešovice - Šaratice (14.00).

BENEFICE

Vyškov: Rozlučkový zápas s kapitánem MFK Vyškov Michalem Klesou pořádají jeho fanoušci na stadionu ve Vyškově. V úterý 13. června od 17.00 hodin bude soupeřem Výběru vyškovských fotbalistů divizní celek FK Nové Sady.