Už dnes se podruhé doma v novém ročníku druhé nejvyšší soutěže představí volejbalisté Sokola Bučovice. Úspěšní fotbalisté MFK Vyškov jedou za soupeřem až v neděli, takže nejvyšší soutěž se bude hrát v sibitu dopoledne v Rousínově. V dresu nováčka krajského přeboru Rajhradic by se měl představil Jan Pánek, někdejší talent ligových Drnovic, opora Bohdalic a slavného futsalového Pivovaru Vyškov a jeho nástupců. Domácí Tatran se po čtvrté porážce v řadě dostal do nelichotivé pozice na 13. místě tabulky a určitě přivítá podporu domácích diváků.

Ilustrační. | Foto: Olympia Ráječko/NickiPhoto

FOTBAL

Není-li uvedeno jinak, jsou zápasy na programu v neděli 1. října v 15.30 hodin.

II. liga - F:NL

FK Varnsdorf – MFK Vyškov (16.00).

Krajský přebor

Rousínov – Rajhradice (so 10.15).

I. A třída - skupina B

Vyškov B – Velké Pavlovice (so 10.00)

I. B třída - skupina A

Tuřany – Bohdalice (so 10.30), Babice n. S. – Křenovice, Lelekovice – FKD.

Okresní přebor

Švábenice – Lysovice (so 10.00), Hoštice-Heroltice – Brankovice (so), Pačlavice-Dětkovice – Otnice (so), Pustiměř – Slavkov u Brna, Křižanovice – Komořany, Slavíkovice – Kobeřice, Letonice – Rousínov B.

III. třída – skupina A

FKD B – Radslavice (10.30), Nesovice – Račice, Kroužek – Velešovice, Kučerov – Chvalkovice na Hané, Ivanovice na Hané – Moravské Málkovice, Habrovany – Dědice.

III. třída - skupina B

Lovčičky – Vážany nad Litavou (so 15.00), Slavkov u Brna B – Bošovice (so), Bučovice – Nížkovice (10.00), Vícemilice – Křenovice B (10.00), Němčany – Heršpice, Dražovice – Hodějice.

IV. třída - skupina A

Hoštice-Heroltice B – Lysovice B (so 13.00), Habrovany B – Opatovice (12.15), Kučerov B – Komořany B (12.30), Pustiměř B – Bohdalice B (13.00), Chvalkovice u Bučovic – Brankovice B, Rychtářov – Moravské Málkovice B.

IV. třída - skupina B

Heršpice B – Velešovice B (so), Letonice B – Zbýšov (10.00), Nesovice B – Bučovice B (10.00), Slavíkovice B – Kobeřice B (13.00), Křižanovice B – Šaratice (stř 4. 10. 17.00).

FUTSAL

Okresní přebor – sobota 30. září, sportovní areál Orel Vyškov: Amor Vyškov C – Orli Bučovice (9.00).

HOKEJ

II. liga - východ: Vyškov – Opava, sobota 30. 9. (15.00), Velké Meziříčí – Vyškov, středa 4. 10. (17.30).

KUŽELKY

Program na kuželně KK Vyškov - sobota 30. září: Vyškov B – KK Šumperk, 3. liga muži. 14.00 Vyškov B – Šumperk, 2. liga ženy. 17.30 Vyškov D – Ratíškovice C, KP 2jih.

Neděle 1. října: 10.00 Vyškov – Ratíškovice, KP dorost.

Pondělí 2. října: 19.00 Ivanovice n. H. – Mor. Slavia Brno B, KP 1 sever.

VOLEJBAL

I. liga mužů: Sokol Bučovice – Blue Volley Ostrava, pátek 29. 9. (19.00), SH Školní ul.