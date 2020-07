Na druhou červencovou sobotu připravili pořadatelé tři atraktivní sportovní akce.

Sport a hlavně zábavu nabídne 15. ročník rybářských závodů „Bučovický kapr 2020“, který pořádá slavkovský pobočný spolek Moravského rybářského svazu na Rybníčcích v Bučovicích. Akce je určena pro začínající i zkušené rybáře. Pro mládež je věkový limit do 15 let. Závody začnou v sedm hodin ráno a dospělí by poslední kapry měli z vody vytáhnout před třináctou hodinou. Loví se podle platných předpisů MRS. Podmínkou účasti v závodu je platná svazová povolenka. Ale stojí za to přijít se i jen podívat.