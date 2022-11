II. liga-F:NL

Vyškov – Vlašim (so 10.15), stadion v Drnovicích.

Krajský přebor

Rousínov - Sparta Brno (so).

I. A třída - skupina B

Nikolčice - Vyškov B (so 11.30).

I. B třída - skupina A

Kunštát B - Bohdalice (so), Ráječko B - FKD (so), Slavkov u Brna - Medlánky (so).

Okresní přebor

Pustiměř - Pačlavice-Dětkovice Poznámka (so), Švábenice - Bučovice (so), Brankovice - Křižanovice (10.00), Vícemilice - Rousínov B (10.00), Kobeřice - Komořany (11.30), Otnice – Hoštice-Heroltice, Křenovice - Letonice.

III. třída - skupina A

Dědice - Habrovany (so), FKD B - Hoštice-Heroltice B (10.30), Kroužek - Lysovice, Moravské Málkovice – Radslavice, Velešovice – Račice, Kučerov - Ivanovice na Hané.

III. třída - skupina B

Slavíkovice - Nížkovice (so), Bošovice - Vážany nad Litavou (so), Křenovice B - Němčany (so), Nesovice - Heršpice (14.30), Kobeřice B - Hodějice, Lovčičky - Dražovice.

IV. třída - skupina A

Chvalkovice na Hané - Bohdalice B (so), Kučerov B - Rychtářov (12.00), Brankovice B - Dědice B (13.00), Chvalkovice u B. - Opatovice.

IV. třída - skupina B

Velešovice B - Šaratice (so), Bučovice B - Hodějice B (10.00), Nesovice B - Komořany B (10.00), Slavíkovice B - Křižanovice B (14.39), Milešovice - Slavkov u Brna B, Zbýšov - Letonice B.

FUTSAL

II. liga: Amor Kloboučky Vyškov – Žabinští Vlci Brno, sobota 22. 10. (20.15), SH ZŠ Vyškov, Purkyňova.

Divize E: Prace – Amor Kloboučky Vyškov B, pátek 21. 10. (20.15) SH Rousínov. Kozlany-Bohdalice – Hustopeče, pátek 21. 10. (20.15), SH ZŠ Vyškov-Purkyňova.

HOKEJ

II. liga: Kopřivnice – Vyškov, sobota 22. 10. (17.00), Havlíčkův Brod – Vyškov, středa 26. 10. (18.00).

Hobbyextraliga: Neděle 23. října: 11.45 Maxitrans – ESO, 13.15 JIMI-VHV – MBK, 16.45 Moravian – Havrani, 18.15 Devils – ABND. Vše ZS Vyškov.

KUŽELKY

Program na kuželně KK Vyškov - sobota 22. října: 9.00 Vyškov C – Mistřín B (divize), 12.30 Vyškov B – České Budějovice (3. liga muži), 16.00 Vyškov D – Vracov B (KP 1 jih). Neděle 23. října: 9.00 Vážany – Valtice B (KP 1 jih), 12.00 Vyškov F – Domanín (KP 2 jih).

VOLEJBAL

I. liga mužů: Č. Budějovice B – Sokol Bučovice, pátek 21. 10. (19.00), Lvi Praha B – Sokol Bučovice, sobota 22. 10. (11.00).

II. liga mužů: Sokol Šlapanice – Holubice, sobota 22. 10. (11.00 a 15.00).

KP I mužů: Šlapanice B – Vyškov B, neděle 23. 10. (9.00 a 13.00).

KP I žen: Křenovice – ŠSK Šlapanice, sobota 22. 10. (10.00 a 13.00).