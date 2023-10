Ze sportovišť na Vyškovsku tentokrát předkládá nejkvalitnější nabídku volejbalová hala v Holubicích. Dnes se tam bude hrát historické první okresní derby druhé nejvyšší české soutěže domácího týmu s Bučovicemi. Ve středu se tam Holubičtí utkají o postup do třetího kola Českého poháru s extraligovým Volejbalem Brno.

Ilustrační. | Foto: Deník / Redakce

FOTBAL

Není-li uvedeno jinak, jsou začátky zápasů v neděli 22. října v 15.00 hodin.

II. liga - F:NL

Jihlava – Vyškov (pá 20. 10. 17.00), Městský stadion Jiráskova ul.

Krajský přebor

Ratíškovice – Rousínov (so).

I. A třída - skupina B

Hroznová Lhota – Vyškov B.

I. B třída - skupina A

FKD – Bohdalice (10.30), Křenovice – Čebín.

Okresní přebor

Rousínov B – Pačlavice-Dětkovice (so), Hoštice-Heroltice – Slavíkovice (so), Lysovic – Pustiměř (so 15.30), Brankovice – Křižanovice (10.00), Kobeřice – Slavkov u Brna (10.30), Otnice – Komořany, Letonice – Švábenice.

III. třída - skupina A

Račice – Chvalkovice na Hané (so), Radslavice – Kučerov (so), Dědice – Kroužek (so), Moravské Málkovice – Velešovice (13.00), Ivanovice na Hané – Nesovice, Habrovany – FKD B.

III. třída - skupina B

Křenovice B – Vážany nad Litavou (so), Slavkov u Brna B – Němčany (so), Vícemilice – Bučovice (10.00), Nížkovice – Hodějice, Heršpice – Dražovice, Bošovice – Lovčičky.

IV. třída - skupina A

Lysovice B – Kučerov B (so 13.00), Moravské Málkovice B – Bohdalice B (10.00), Brankovice B – Komořany B (13.00), Opatovice – Pustiměř B, Rychtářov – Chvalkovice u Bučovic, Hoštice-Heroltice B – Habrovany B.

IV. třída - skupina B

Kobeřice B – Velešovice B (13.30), Bučovice B – Šaratice, Milešovice – Křižanovice B, Zbýšov – Heršpice B, Slavíkovice B – Nesovice B.

FUTSAL

II. liga:

Havlíčkův Brod – Amor Vyškov, neděle 22. 10. (19.30), SH TJ Jiskra Havlíčkův Brod.

Divize E:

Amor Kloboučky Vyškov B – Dolní Loučky, pátek 20. 10. (20.00), SH Purkyňova.

Okresní přebor:

Sobota 21. října, areál Stadion Vyškov (od 9.00): Lazor Vyškov – Krásensko 04, Orli Bučovice – Krásensko 04.

HOKEJ

II. liga:

Havířov – Vyškov, sobota 21. 10. (17.00), Vyškov – Technika Brno, středa 25. 10. (18.00).

KUŽELKY

Program na kuželně KK Vyškov - sobota 21. října: 10.00 Vyškov – Náchod B, 1. liga ženy. 14.00 Vyškov – v Karlovy Vary, 1. liga muži. 17.30 Vyškov D – Vyškov E, KP II. jih.

RAGBY

Pohár ČSRU - finále B:

Praga Praha – Vyškov, sobota 21. 10. (14.00), zápas o konečné 5. místo.

VOLEJBAL

I. liga mužů - sk. B

TJ Holubice – Sokol Bučovice, pátek 20. 10. (19.00). Holubice – Velké Meziříčí, Kolín – Bučovice, oba zápasy sobota 21. 10. (17.00).

Český pohár mužů

TJ Holubice – Volejbal Brno, 2. kolo, úterý 24. 10. (19.00).