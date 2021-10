Neděle 3. října: Vyškov G - Prušánky C, KP 2 jih (12.00).

Program na kuželně KK Vyškov - sobota 2. října: Vyškov C – Blansko B, divize (9.00), Vyškov F - Šanov C, KP 2 jih (12.15), Vyškov E – Mistřín D, KP 2 jih (14.45), Vyškov D – Vážany, KP 1 jih (17.15).

Velešovice B - Šaratice (so), Křižanovice B - Slavkov u Brna B (13.00), Němčany B - Bučovice B, Hodějice B - Zbýšov.

Křenovice B - Nesovice (so), Hodějice - Kobeřice B (13.15), Slavíkovice - Rašovice (15.00), Nížkovice - Lovčičky, Bošovice - Dražovice, Vážany nad Litavou - Vícemilice.

Ivanovice na Hané - Račice (so 15.00), Chvalkovice na Hané - Kučerov (so 15.00), FKD B - Dědice (10.30), Bohdalice B - Lysovice (15.00), Radslavice - Hoštice-Heroltice (15.00), Habrovany - Kroužek.

Bohdalice - Kobeřice (so).

Moravská Slavia Brno – Rousínov (so).

Vyškov – Ústí n. L. (so 10.15), stadion v Drnovicích.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.