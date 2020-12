Klub přátel kulečníku Vyškov hraje krajský přebor II. třídy a odstartoval výborně. Na domácích stolech porazil Veselí nad Moravou 10:8 a z okresního derby v Otnicích si přivezl vítězství 11:7.

„Máme dobrou výchozí pozici pro pokračování soutěže, ale o postupu teď mluvit nechci, i když je krajská jednička pro nás momentálně asi optimální soutěž. Nejezdí se tak daleko a možná bychom si tam i zasloužili být. Myslím si, že máme tým, který je schopný ji na nějaké solidní úrovni hrát. Ale zatím to pro nás opravdu není priorita a už vůbec ne v tomto období, vzhledem k tématům, které teď hýbou celou společností,“ ujistil předseda klubu Petr Kuneš.

V první třídě vyškovský závodní kulečník ještě nedávno působil. Po sestupu do druhé byl pak administrativně přeřazený do třetí třídy. Tehdy se to hráčům samozřejmě moc nezamlouvalo, ale po rychlém návratu zpět jsou křivdy odloženy ad acta.

Tým už má delší dobu stabilní složení. Širší kádr je osmičlenný, v mistrovských zápasech se ale nejčastěji objevují Martin Studňař, Karel Jílek, Petr Kuneš, Pavel Sedlák a Jaroslav Vintr.

„Podle žebříčku technických disciplín je jedničkou Martin Studňař, který má vyrovnanou výkonnost ve volné hře a nepřímých karambolech. Celkově ale můžu říct, že jsme vyrovnaný tým. Jednou jej táhne někdo, v dalším zápase se zase zadaří jinému. V sestavách se střídáme vlastně pravidelně a hrajeme především proto, abychom měli z kulečníku a klubové atmosféry dobrý pocit,“ naznačil Kuneš víceméně kolektivní pojetí tohoto individuálního sportu.

Po založení míval KPK v soutěžích dokonce i tři družstva. Obnovení alespoň béčka se předseda nebrání, ale jednoznačně je podmiňuje jednou zásadní a druhou související podmínkou.

„Béčko bychom mohli zase založit jen za předpokladu, že by se vrátili hráči, kteří teď působí v jiných klubech nebo nehrají vůbec. Náznaky tady jsou. A možná bychom o tom mohli vážněji přemýšlet, kdybychom opravdu postoupili do jedničky. Na dvě soutěže a dvě družstva je potřeba minimálně deset, ideálně dvanáct hráčů. V osmi lidech to nemá cenu.

A navíc je tu samozřejmě další podstatný problém, zajistit rozhodčí pro zápasy. Další zmiňovat nebudu,“ sdělil k možnému návratu rezervního týmu.

Vládní omezení sportovní činnosti postihly i tréninkové možnosti kulečníkového sportu. Předseda klubu potvrzuje, že se to samozřejmě promítá i do aktuální výkonnosti hráčů, ale nějaké větší obavy nemá.

„Samozřejmě, teď to poznat je, ale my zase nepotřebujeme tolik fyzičky, jako některé jiné sporty. Takže herně se to při dobrém tréninku dá dohnat za týden dva. Doposud, tedy co hrajeme v soutěžích, jdou naše průměry pomalu, ale jistě nahoru. U všech hráčů. V kulečníku jde výkonnost opravdu porovnávat úplně přesně,“ potvrdil Kuneš.

Byť o postupu do nejvyšší krajské soutěže hovořit moc nechce, přece jen znát, že by zdejší krásné herně nejvyšší krajská soutěže slušela.

„Doufejme, že se soutěže podaří dohrát. Třebaže za zpřísněných zdravotních podmínek. První třídu jsme byli zvyklí stabilně hrát. Takže, jak jsem řekl, budeme se kulečníkem bavit a kdyby to stačilo na postup, tak bychom se mu asi nebránili,“ sdělil klubový šéf.

Otázka B mužstva a rozšiřování členské základny má i jiný úhel pohledu, jehož záležitosti a podmínky by klub respektoval v plném rozsahu.

„Každý, kdo má chuť hrát kulečník, může k nám přijít a rádi ho uvítáme. Spojení na nás je na facebooku. Samozřejmě rádi uvidíme hlavně mládež a jsme připraveni pomoct jí kvalitními trenéry. U nás to opravdu není o hospodské hře, ale skutečně o sportu,“ zdůraznil předseda a zakladatel KPK Vyškov.