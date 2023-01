Do Síně slávy České ragbyové unie přibylo kvarteto legend. Karel Gaman, Jiří Skall starší a In Memoriam Ondřej Sekora a Karel Berka. Čestnou plaketu za Karla Berku převzali jeho syn Tomáš s manželkou Janou.

„Tatínek by si této pocty velmi vážil. Byl by také v krásné společnosti svých spoluhráčů z reprezentace Jaromíra Kourka, Václava Horáčka, Jiřího Skalla seniora a nakonec i svého trenéra v reprezentaci Eduarda Krütznera seniora,“ řekl pro magazín Ceskeragby.cz Berka jun., který hrál za vyškovský tým mužů v letech 2008 a 2014.

KAREL BERKA

* 10. března 1947

† 26. července 2004

Noví členové Síně slávy ČSRU

Ondřej Sekora - In Memoriam

Karel Berka - In Memoriam, RC Vyškov

Jiří Skall st. -RC Sparta Praha

Karel Gaman - RC Havířov

Hlavní ceny Ceny českého ragby 2022 - ragbista roku

1. Tristan Horak (Mountfield Říčany, Jihoafrická republika), 2. Richard Hřebačka (Sparta Praha), 3. Dan Hošek (Praga Praha).

Ragbistka roku

1. Julie Doležilová (Tatra Smíchov), 2. Věra Gärtnerová (Mountfield Říčany), 3. Pavlína Čuprová (JIMI RC Vyškov).

Karel Berka byl jeden z výjimečných a nejtalentovanějších hráčů historie československého ragby. Během své hráčské kariéry byl dvakrát Ragbistou roku (1975 a 1976). Byl klíčovou postavou ragbistů Vyškova v nejslavnější éře klubu v sedmdesátých letech, a také dlouholetý skvělý reprezentant se 43 reprezentačními starty. Prosazoval se jako vazač nebo rváček, ale hlavně byl sportovec tělem a duší a proslul i jako atlet a basketbalista. Vystudoval pedagogickou fakultu pracoval jako učitel tělocviku a zeměpisu. Po skončení hráčské dráhy pracoval jako trenér i u české reprezentace.

„Karel Berka měl skvělou sportovní figuru, byl silný s balónem a prosadil by se i v zahraničí, kdyby to v té době bylo možné. Byl to také jeden z několika basketbalistů, kteří přešli z palubovky s koši na ragbyové hřiště s brankami ve tvaru písmene H,“ připomněl osobnost československého ragby legendární český ragbista Eduard Krützner senior, který také Karla Berku uvedl do Síně slávy českého ragby.