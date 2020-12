„Je ohromná škoda, že o tuto událost přijdeme. Jde o skvělý podnik, který se líbí nejen motorkářům. Když cestuju a říkám lidem, že jsem z Brna, tak město znají hlavně díky motorkám. Pro Brno to bude mít negativní dopad,“ poznamenal pro Deník Rovnost Karel Abraham, jediný český pilot, který bodoval v královské třídě MotoGP a jehož otec je majitelem brněnské dráhy.

Podle něj se prestižní motocyklová akce na unikátní kopcovitý automotodrom v lesích vrátí jen sotva. „Když se šňůra Grand Prix přeruší, už se do Brna zpátky nedostane. Pokud ano, tak za nových podmínek, které ale budou pro Brno horší. Doteď jsme je měli výborné,“ nabídl pohled třicetiletý motocyklista, jenž závodní kariéru ukončil loni v listopadu.

Jednomu z nejlepších českých pilotů novodobé éry přitom rodná dráha vůbec neseděla. Ze čtrnácti ročníků jenom čtyřikrát dojel v Brně na bodech v elitní patnáctce, nejlíp finišoval devátý v MotoGP před osmi roky. „V Brně jsem moc emotivních momentů nezažil, kolikrát jsem měl smůlu. Šlo pro mě o nejtěžší Grand Prix v sezoně. Tlak na mě byl vždy velký. Na druhou stranu strašně skvělá byla podpora fanklubu,“ ocenil brněnský rodák.

Bývalé okruhy MotoGP

Od roku 2005:

Istanbul (Turecko) – naposledy se jelo v roce 2007

Šanghaj (Čína) – naposledy v roce 2008

Donington (Velká Británie) – naposledy v roce 2009

Estoril (Portugalsko) – naposledy v roce 2012

Laguna Seca (USA) – naposledy v roce 2013

Indianapolis (USA) – naposledy v roce 2015

Brno (Česká republika) – dosud naposledy v roce 2020

To další bývalý elitní český motocyklista Jakub Kornfeil z Rohatce na Hodonínsku nechápe požadavek Dorny na položení nového asfaltu. „Jsem na straně Automotodromu. Měl jsem tam možnost loni několikrát jet, trať znám hodně dobře, vůbec bych neřekl, že je hrbolatá. Jde o krásnou širokou dráhu. Pár jezdců si letos stěžovalo, chytila se toho média a Dorna,“ hřímal Kornfeil, jenž na Masarykově okruhu zažil jeden ze svých největších momentů kariéry, když před dvěma lety nejprv vyhrál kvalifikaci v Moto3 a poté v závodě finišoval třetí.

Podle něj jsou v šampionátu okruhy s daleko horším povrchem. „Třeba mě zrovna napadají Philip Island s Austinem (australský a americký okruh – pozn. red.), kde se jezdí na tankodromech,“ mínil sedmadvacetiletý rodák z Kyjova.

Podle něj se v dohledné době šampionát silničních motocyklů do Brna nevrátí. „Počet zájemců je ohromný, do mistrovství se tlačí stále nové destinace. Navíc v Rakousku ve Spielbergu mají zájem o to, aby se v jejich blízkosti nekonala žádná Grand Prix a do Brna je to kousek,“ zamyslel se Kornfeil.

Míní, že MotoGP přichází o výjimečný okruh. „Je krásně zasazený do přírody, napasovaný do kopců, navíc atmosféra je nevídaná také díky tomu, jak jsou řešeny tribuny,“ doplnil jezdec, jenž v šampionátu skončil v lednu.