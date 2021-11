Zlato z Larnaky si před týdnem ve finálovém klání světového poháru pro dvanáct nejlepších střelců sezony odvezl Kostelecký, o dvě rány za ním skončil Lipták. „Byli jsme rádi, že jsme se tam dostali. Zůstali jsme zase poslední dva, což je trochu loterie. Hlavní bylo, že máme dvě medaile pro Česko, pak je jedno, kdo vyhraje,“ řekl Kostelecký.

Stejně oba mluvili také po olympiádě v Tokiu. „Jsem spokojený, každá medaile se počítá a z finále světového poháru mi dosud chyběla. David měl strašnou radost, že se mu konečně povedlo tenhle závod vyhrát a samozřejmě jsem mu to přál,“ podotkl Lipták.

Kosteleckému scházel tento triumf v bohaté sbírce, ve které se blyští zlato z olympijských her, mistrovství Evropy nebo Evropských her. „Měl jsem zatím jen stříbro z roku 2006 s absolutním nástřelem stopětadvacet. V Itálii si finále svěťáku cení skoro stejně jako mistrovství světa, je to jeden z vrcholných závodů. Jsem rád, že mám letos dvě velké medaile, tohle byla třešinka na dortu,“ líčil olympijský vítěz z Pekingu 2008 a letos druhý z Tokia.

Šestačtyřicetiletý matador navíc při Prezidentském poháru ovládl také soutěž mixů s Američankou Madelynn Bernauovou. „Možná v tom hraje roli, že jsme po olympiádě v pohodě, neřešili jsme, jak to dopadne. Věděli jsme s Jirkou, že nejdůležitější závod máme za sebou. Jsem ovšem nohama na zemi, je spíš zázrak, jak se to povedlo. Bylo tam tam dvanáct nejlepších střelců na světě, něco jako tenisový Turnaj mistrů. Teď to vypadá, že dominujeme, ale vyhrát takový závod není jednoduché,“ podotkl Kostelecký, který žije v Holasicích u Brna.

Lipták bydlí v nedalekých Rajhradicích a oba kamarádi si užívají, jak konkurenci válcují. „Vůbec bychom se nezlobili, kdyby to pokračovalo. Nepamatuji si, že by v jednom roce vyhráli třeba dva Italové mistrovství Evropy a na mistrovství světa byli první a druhý v opačném gardu. Ostatní už ze srandy říkají, že se kvůli nám mění pravidla o sbírání postupových míst na olympiádu, aby je na jednom závodě neměli dva střelci jedné národnosti,“ uvedl střelec brněnské Komety Lipták.

TLAK NA POČET NÁRODŮ

Kvůli tlaku na zastoupení co největšího počtu zemí mezi dvaceti osmi vyvolenými pro Paříž ovšem tato hrozba existuje. „Možná to je reakce, že se nám tak daří, v listopadu se o tom má rozhodnout. Podle mě by nebylo fér, kdyby se rozdělovala tři postupová místa na mistrovství světa, na dvou by byli Češi a dostal by ho jen jeden. Vydělal by na tom někdo třetí,“ podivil se Lipták.

Kostelecký za vítězství na Kypru obdržel cenu pro nejlepšího střelce sezony. „Vyhlásili toho, kdo vyhraje finále světového poháru v dané disciplíně. Je zvláštní, že o tom rozhodl jeden závod, přitom jsem byl pátý ve světovém žebříčku. Myslím, že se nejlepším střelcem měl stát buď Španěl Alberto Fernández, který vede žebříček, nebo vítěz olympiády, tedy Jirka. Pro mě je nejlepší střelec letošního roku Jirka. Já však ankety tak vážně neberu,“ hlesl Kostelecký. „Trofej je ve správných rukou,“ opáčil devětatřicetiletý Lipták.

Záhy po vyhlášení potkala Kosteleckého zajímavá náhoda. Rozbil skleněný terč, který obdržel jako trofej z rukou prezidenta světové střelecké federace. „Jak jsem ho nesl, asi se v krabičce pohnul, když jsem ji položil na stůl, vypadl na zem a rozbil se. Všichni to slyšeli a smáli se. Kdo mě zná, toho to nepřekvapilo,“ culil se muž, který ovládl také anketu o nejlepšího armádního sportovce roku. „Prezidentovi federace jsem se omluvil a řekl mu, že jsem placený za rozbíjení terčů. Brali si na mě kontakt, že mi pošlou novou cenu,“ usmál se Kostelecký.

Oba čeští brokaři se nyní těší na zaslouženou pauzu po sezoně. „Máme odpočinek, takže střílet určitě nebudu, ale chci se udržovat v kondici. Začínáme s klukama hrát tenis, s Davidem půjdeme dvakrát v týdnu do fitka, chodím na delší procházky. Přes covidovou zimu jsem přibral asi tři kilča, které budu shazovat dolů. Taky nám začíná krmná sezona v lese, takže se budu věnovat myslivosti. Teď jsme měli lovecký víkend, což je pro mě regenerace, dobíjím baterky,“ sdělil olympijský vítěz z Tokia Lipták.