Karty jsou ale tentokrát rozdány jinak. Před pěti roky se hrálo klasické play-off. Vyškované v semifinále nejprve vyřadili právě Říčany (31:0) a ve finále porazili Tatru Smíchov (29:20). Mimochodem, tehdy jí vrátili finálovou prohru z předchozí sezony.

Extraliga

7. kolo:

Mountfield Říčany

– Jimi Vyškov

Čtvrtek 28. října, 13.30 hodin, Stadion J. Kohouta, Široká ul.

Čelo tabulky:

1. Říčany 6 6 0 0 250:88 29

2. Vyškov 6 5 0 1 225:104 26

3. Tatra 6 4 0 2 185:121 20

Teď v Říčanech to bude poslední kolo letošní zkrácené extraligy, která se hrála systémem každý s každým jednokolově. Domácí Mounfield si do souboje nese tříbodový náskok. Vyškovský úkol je tedy jasný: na půdě soupeře musí vyhrát! A buď položit čtyři pětky, nebo nedovolit soupeři získat dva bonusové body.

„Mně nevadí, že oni mají tyhle dvě výhody, tedy domácí prostředí a tři body fóra. Mužstvo, které chce titul, a to my chceme, musí vyhrát! Žádné jiné počty neplatí! Je to těžký úkol, ale určitě ne nesplnitelný,“ zdůrazňuje trenér Jimi Pavel Pala.

V utkání bude postrádat minule vyloučeného Radima Trunečky a dlouhodobě nemocného Jana Kováře. Někteří další hráči si léčí drobné šrámy, ale trenér ujišťuje, že nikdo si takový zápas nebude chtít nechat ujít. Potvrdil také, že v tomto směru panuje ve vyškovském táboře skvělá nálada.

„Ano, je to tak, protože to, o čem jsme snili, tak k tomu došlo. Jedeme na poslední utkání soutěže do Říčan si to rozdat o titul. Nemůžeme být hůř než druzí, takže se nemusíme ohlížet někam dozadu a můžeme do zápasu jít s otevřeným hledím a rozdat si to úplně na férovku. Je skvělé, že díky losu to vyšlo na poslední kolo. Takhle je to lepší, než kdybychom se potkali třeba ve druhém kole. Ragby by přišlo o takové to klasické vyvrcholení sezony,“ pochvaluje si před zápasem vyškovský lodivod.

Hru Mountfieldu si sice nastudoval z videa jeho posledního utkání s Pragou Praha, ale připouští, že jinak nějaké podrobnější informace o soupeři nemá. Jeho tým se bude chtít prosadit především vlastním útočným pojetím.

„Video potvrdilo, co jsem předpokládal. Tedy, že jsou to převážně mladí běhaví kluci, kteří se snaží pracovat podle toho, jak si trenér představuje. Určitě jim bude na desítce chybět Tristan Horák, který se zranil a nehraje už několik kol. Ale myslím si, že ho plnohodnotně zastoupí Honza Kučera,“ k soupeři jen poznamenal Pala.

Pro Vyškov, jako českou ragbyovou baštu, je zápas samozřejmě velkým sportovním svátkem. Místa v autobusu pro diváky byla rychle vyprodána, další fanoušci se chytají do Říčan vydat po vlastní ose.

„Určitě tam v tom nebudeme sami a můžeme počítat se slušně hlasitou podporou z ochozů,“ věří Pala.