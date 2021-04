Ve čtvrtfinále play-off I. ligy futsalistů se hraje atraktivní derby Sparta - Slavia. S výraznou stopou z Vyškovska. Kapitánem Slavie je Dražovák Jan Homola. V úterý večer slavil se spoluhráči první vítězství a vedení 1:0 v sérii na tři vítězná utkání. Zápas rozhodla jediná branka, což je skóre ve futsalu hodně neobvyklé.

„Neřekl bych, že by to byl nějaký opatrný futsal. Prostě naše taktika je hrát v této sérii trochu více defenzívně. Spoléhat na dobrou obranu a využít brejky. Máme typologicky velmi dobře rychlostně vybaveny tým. Naši hráči umí vyhodnotit situace v přechodové fázi. Sparta je zase lepší v postupném útoku. A myslím, že ve všech utkáních bude držet míč o něco více než my. Ale jak to někdy ve velkých zápasech bývá, že diváci čekají skvělé a koukatelné zápasy, tak myslím, že všechny naše zápasy v sérii budou vzadu velmi zodpovědné, bojovné a taktické. Hráči obou týmů budou muset potlačit svoje ega a obětovat se pro tým. Jen tak může jejich tým uspět. Já věřím, že to budeme my. Rozehrané to máme dobře,“ popsal úvodní duel série.

Slavia skončila v základní části I. ligy na pátém místě, Sparta byla čtvrtá. Slavisté ale rozehráli soutěž líp, několik kol vedli a dobře naskočili i do restartované ligy, po jejím přerušení v závěru minulého roku z důvodů vládních protikoronavirových opatření.

„Je to tak. Po skvělém začátku sezony i po vynikajícím restartu ligy nám forma trochu klesla. A myslím, že páté místo tomu odpovídalo. Zápasy šly rychle za sebou, a když vám v tu chvíli klesne forma a padne na vás trochu deka, tak není snadné se z toho během týdne dostat. Být čtvrtý nebo pátý na tom v případě vyřazovacího K.O. systému až úplně nezáleží. Prostě musíte vyhrát tři zápasy. Samozřejmě je tu výhoda domácího prostředí pro lépe umístěný tým, tedy Spartu. Ale už jsem řekl, že tohle si nelze připouštět, navíc když se hraje bez diváků. A většina hráčů v kolektivních sportech vždycky o play-off říká, že je to jiná soutěž, než dlouhodobá část každý s každým. Souhlasím s tím. Rozhodují trochu jiné faktory,“ upozornil.

V základní části Homola jako defenzivní hráč zaznamenal vynikající bilanci. Ve 22 zápasech nasbíral 26 kanadských bodů za sedm gólů a devatenáct asistencí. V počtu gólových přihrávek byl pátým nejlepším hráčem celé ligy.

„Doteď jsem měl maximum dvacet kanadských bodů. I když na osobní statistiky nekoukám, tak jsem rád že se mi v základní části bodově dařilo. I když, abych hodnotil základní část na jedničku, tak bych měl mít o deset bodů více. Příležitosti jsem na to měl. A ty asistence? Určitě mě to těší, ale nevím, jestli to mám brát úplně jako úspěch. Přede mnou byl jen Brazilec Deco, Kolumbijec Angellot a dva nejlepší čeští futsalisté Seidler a Vnuk. Takže být hned za těmito hráči snad je dobrá vizitka…“ nechtěl statistilku obšírněji komentovat.

V každém případě mu i tato čísla vynesla další pozvánku ro reprezentace. Na podzim s národním mužstvem postoupil na mistrovství světa, ale na šampionát starého kontinentu se Češi nepodívají. Účast jim unikla po domácí remíze a prohraném zápase v Polsku. Doma skončil zápas 3:3 a v Polsku český celek potřeboval k postupu na šampionát zvítězit. Po prohře 5:8 Češi obsadili a ve čtyřčlenné skupině nepostupové třetí místo. Dražovický „vyslanec“ sice na soupisce v obou zápasech s Poláky byl, ale na hřiště se nedostal.

„Všichni jsme chtěli hrozně moc postoupit na obě tyto vrcholové akce. Polsko většinou porážíme, ale bohužel v tu nejdůležitější chvíli se to nepovedlo. Tak to někdy ve sportu bývá… Že jsem se na hřiště nedostal, není podstatné a ani mě to nějak nemrzí. Byly to zápasy o všechno. Takové musí vždy hrát hráči, co mají v národní týmu už něco odehráno. Já nemám s mezinárodním futsalem zatím žádné zkušenosti. Pořád jsem v repre nováček. Věřím, že když budu pracovat tak, jako doteď, že můj čas přijde a pozice v národním týmu se vylepší. Momentálně jsem šťastný za každou pozvánku do reprezentace, že můžu okusit atmosféru velkých zápasů a být v týmu s takovými hráči, jaké momentálně máme. Máme silnou generaci,“ ocenil.

Futsalové prvoligové čtvrtfinále bude pokračovat dalšími zápasy v pátek v hale Slavie v Edenu a v neděli opět na Spartě. Pokud nebude rozhodnuto, jsou další termíny středa 28. 4. (Eden) a případný pátý, rozhodující zápas pátek 30. 4. ( UNYP Arena).

„Já věřím, že série bude pro nás vítězná a postoupíme do semifinále. Sparta je mírný favorit, ale derby je specifický zápas. I ve futsale je derby pražských „S“ největší zápas v naší republice. Kdo nikdy neokusil jeho atmosféru a toho, co se děje okolo, jak to prožívají vedení klubu, sledovanost fanoušků, tak nikdy moc nepochopí tíhu tohoto utkání. Bude to boj o každý metr palubovky. My jdeme zápas od zápasu a chceme medaili. Klub a značka jako je Slavia musí mít ty nejvyšší cíle,“ naznačil kapitán „sešívaných“ s upozorněním, že ten nejcennější kov zatím v klubové vitríně chybí.