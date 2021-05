Západočeši vyhráli základní část ligy, když ve dvaadvaceti zápasech nasbírali o patnáct bodů a nastříleli od dvacet gólů více než slavisté. Rozložení akcií pro semifinále bylo tedy jasné. Že by to mohlo být jinak, naznačilo první utkání, které Plzeň doma vyhrála po boji jen 2:1. Bylo to vydřené vítězství a většinu času byla Slavia lepší.

Pondělní první odveta se dlouho hrála podle stejných not. Klíčovým momentem zřejmě byl druhá branka reprezentanta Tomáše Vnuka, kterou otočil skóre na 2:1 pro hosty. Byla hodně problematická, televizní kamery ukázaly, že plzeňský kanonýr změnil směr střely z dálky rukou. Rozhodčí to nepostřehli, přiznání nepřišlo… Jako správný sportovec se Homola na tento moment nechtěl vymlouvat.

„Plzeň má vynikající a zkušený tým. Nám chyběli Daniel a Sláma, což jsou kluci, kteří to umí jeden na jednoho a v útočné fázi umějí udělat něco navíc. Takže jsme spoléhali na kolektivní výkon a ten byl fantastický. Dali jsme to toho všechno, nemáme se za co stydět, ale bohužel tak nebyly ty góly, chybí nám větší zkušenost a kvalita v zakončení,“ komentoval prohru 2:4.

I on mohl historii zápasu změnit, ale ani jemu se v koncovce nevedlo. „Měl jsem dvě šance a kdyby to tam spadlo, tak si myslím, že by nás to nakoplo a zápas že bychom otočili. Mrzí mě hlavně ta šance ze šestky, i když to bylo hodně o štěstí a smůle. Měl jsem to malinko na dlouhou nohu, ale z toho bych měl gól dát,“ přiznal si.

Po utkání byl Homola přesvědčený, že mužstvo má na to, sérii hranou na tři vítězná utkání do Edenu ještě vrátit. Bohužel, nepovedlo se, i když i třetí zápas byl hodně vyrovnaný a skóre 1:5 tak trochu zkresluje dění na palubovce.

„Ještě pět minut před koncem to bylo 2:1. Určitě jsme byli minimálně vyrovnaným soupeřem a byly tam věci na vyrovnání. V závěru jsme museli hrát trochu vabank a domácí mají dost zkušených hráčů, kteří naše chybičky dokázali potrestat,“ viděl kapitán Slavie bezprostředně po zápase.

Plzeň tak poprvé v historii postoupila do finále, Slavia podle umístění v základní částí končí na čtvrtém místě. Medailové plány sice neplnila, ale podle muže s páskou na rukávu se nemá za co stydět.

„Klíčovým faktorem celé této série bylaplzeňská zkušenost a naše naivita v některých věcech a mladistvost a hlavně plzeňská kvalita v zakončení. V našem týmu je ale vůle a síla, je to kvalitní kolektiv, za tuto sezonu jsem šťastný, program zápasů byl našlapaný, v základní části i v play-off a my se nemáme za co stydět. Nechali jsme na hřišti maximum. Jsem hrdý na to, jak jsme za tento klub bojovali, takhle by to mělo vypadat,“ shrnul Homola semifinálovou sérii a „koronavirovou“ sezonu.

Ve finále se Plzeň utká s lepším z dvojice. FK Chrudim - Svarog Teplice. Po třech utkáních vede Chrudim 2:1. Čtvrtý zápas se bude hrát zítra v Teplicích, případný pátý, rozhodující v neděli v Chrudimi.