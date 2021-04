První dva čtvrtfinálové zápasy s Teplicemi byly vyrovnané (oba 2:3), co se v tom třetím pokazilo?

Asi se nakupilo víc věcí. Jednak zdravotní komplikace, kromě mě chyběl i Kuba Sznapka, jednak asi už tak trochu vyprchala ta naše velká zarputilost z prvních dvou soubojů, do kterých jsme dali všechny síly. Takže nějaký takový psychický tlak. Teplice byly doma a prostě si poslední zápas pohlídaly. I když je pravda, že se nám na začátku podařilo to, co jsme si přáli. Tedy aspoň patnáct minut nedostat gól a co nejdéle udržet nulu. To druhé, pokusit se dát nějaký gól, bohužel nevyšlo. Naopak oni pak do přestávky stihli dát dvě branky a druhý poločas prakticky už úplně ovládli.

Takže jak vyzní celkové hodnocení tohoto ročníku? Bylo čtvrtfinále skutečně maximem Helasu?

Povězme si na rovinu, že šesté místo asi maximum je. Ta pětice, co je před námi v tabulce, je prostě trochu dál a je to vidět i z bodových odstupů. (pátá Slavia Praha 42 bodů, šestý Helas 28. Teplice skončily třetí s 54 body, pozn. red.) Na druhou stranu z toho lze také přečíst, že jsme splnili cíl, za kterým jsme šli. A to, co jsme v prvních dvou zápasech čtvrtfinále odehráli s Teplicemi, to byla nadstavba a zahřálo to všechny v našem týmu.

Jste spokojený se svým „příspěvkem“?

Se šestým místem Helasu jsem nadmíru spokojený, s tím, co jsem předvedl, vůbec ne! Hlavně, jak jsem vstoupil do toho týmu. Pro mě to vlastně byla první změna dresu za futsalovou kariéru. Naskočil jsem prakticky po roční pauze, protože jsem měl přetržený přední skřížený vaz v koleně. Takže se mně docela hodila ta situace, co nastala s koronavirem. Dostal jsem čas na rekonvalescenci a mohl nastoupit sezonu od začátku. Ale určitě jsem hrál pod svoje možnosti a ani v týmu se mnou nebyli spokojení. Zhruba druhá polovina soutěže, nechci přímo říct, že se povedla, ale už určitě byla herně mnohem lepší.

Jaká jsou vaše čísla?

Odehrál jsem celou základní část a celkem třiadvacet zápasů, dal šest gólů a mám devět asistencí.

Semifinále se tedy nepovedlo, co považujete na svůj největší futsalový úspěch?

Především věřím, že ty největší úspěchy teprve zažiju. (úsměv) A s Helasem. Tedy, že budeme úspěšně konkurovat té současné špice. A to, co se povedlo před tím? Jistě se příjemně vzpomíná na reprezentaci do 21 let. Byl jsem kapitánem mužstva a podíval jsem se do Ruska na neoficiální mistrovství Evropy. To jsou nezapomenutelné zážitky. Úspěchem určitě bylo i být součástí týmu Tanga za éry Sendlera, Beleje, Brůny, Kováče a dalších skvělých borců. Byli jsme stříbrní, tedy druzí v republice. To je asi zatím nejvíc.

Teď na jaře jste si měl sezonu prodloužit v béčku MFK Vyškov v I. A třídě, ale moc to nevypadá, že by se začalo hrát…

Co říct? Jen doufám, že se ta situace kolem koronaviru co nejdříve uklidní, abychom si ještě něco zahrát mohli. A nejde jen o nás, ale i fanoušky, aby mohli zase chodit na své oblíbené sporty. Na zápasy béčka jsem se těšil, protože tam mám spoustu kamarádů a vytvořila se opravdu výborná parta a příjemná atmosféra. Bohužel situace nám to už na jaře asi nepovolí. Ale pokud bude možnost, tak si ve Vyškově rád zahraju.

Není v tom v „tajná“ motivace zahrát si za áčko Moravskoslezskou ligu s ambicí druhé nejvyšší soutěže?

Určitě ne! Momentálně ne. V minulosti to na stole bylo, když mě oslovil někdejší vyškovský trenér pan Zbořil. Tehdy tam byla šance se nějak domluvit. Teď tyhle ambice opravdu nemám. Futsal mě baví a je to moje priorita. Chci odvádět kvalitní služby v Helasu.

Připomeňte na závěr alespoň krátce svoji dosavadní fotbalovou a futsalovou kariéru.

Jsem rodák z Čechyně, takže jsem fotbalově vyrůstal v žácích a dorostu Rousínova. Přibližně ve dvaceti letech jsem poprvé odešel hrát do Rakouska, byl jsem tam asi dva a půl roku. Pak jsem se vrátil do Rousínova a znovu to šel zkusit do Rakouska. Fufsal jsme začal hrát v Tangu Brno. Před dvěma roky jsem si přetrhl přední skřížený vaz v koleně. Od té doby jsem fotbal nehrál a začal preferovat futsal.