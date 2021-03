Hned z několika důvodů to pro něho byla výjimečná sezona. Na jejím začátku přestoupil z Brna do Zlína. Pak přišla další vládní omezení sportu jako takového a zápasy před prázdnými tribunami. Po sportovní stránce to možná bylo až paradoxní. Přestože hlavní výsledky nebyly nic moc, sám ji hodnotí jako dobrou. Národnímu týmu „lvíčat“ se na zářijovém šampionátu starého kontinentu nedařilo. Z deseti účastníků skončil poslední. A tahle příčka zbyla na volejbalové „ševce“ i po základní části dvanáctičlenné extraligy.

„Z Brna jsem odešel, abych si víc zahrál, a to se splnilo. V Brně jsem víc stál a ani celkově jsem tam nebyl spokojený. Něco mně tam vadilo… Zlín je lepší v tom, že tady si nikdo na nic nehraje. Je to sice stejná vysoká úroveň, ale určitě příjemnější lidé, je tu takové přátelštější, sportovnější klima. Takže svého odchodu vůbec nelituju,“ zdůvodnil možná i trochu překvapivý odchod z klubu, v němž hrál od žáků.

Ze začátku i ve Zlíně jen střídal, chodil vypomáhat v útoku nebo na servisu. Postupem času se jeho pozice zpevňovala a v závěru soutěže už byl v základní kádru. Ve dvacátém kole výrazně pomohl Zlínu k vítězství v Ostravě 3:1 a tím udržení šance na postup do play-off. Bohužel pak přišly porážky doma s Brnem a v Příbrami, které tým srazily na poslední místo. V letošním roce se sice z extraligy nesestupuje, ale dvanáctá příčka se samozřejmě nikomu líbit nemůže.

„S tím, že nikdo nepůjde dolů jsme vůbec nekalkulovali. Chtěli jsme postoupit do play-off, takže je to zklamání. Tím větší, že nám chybělo tak málo. Vlastně jen ty body s Brnem. Tyto zápasy oba kluby berou stejně prestižně, jako derby třeba ve fotbale a hokeji. Utkání bylo vyrovnané, jenže my jsme, bohužel, nezvládali koncovky. To byl klíčový zápas. Pak jsme prohráli ještě i s Příbrami a skončili poslední. Vyhráli jsme tam první set, ale pak se nám přestalo dařit a další jsme prohráli,“ popsal smolný závěr extraligy.

Podobně se mladý reprezentant ohlédl i za brněnským evropským šampionátem, od kterého odborníci i veřejnost rozhodně čekali mnohem víc. Čeketu sice může těšit, že patřil k nejlépe hodnoceným hráčům českého týmu, nicméně neúspěch bere i na svá bedra.

„I tam jsme nezvládali koncovky. V prvním zápase s Francií jsme dokázali ze stavu 0:2 na sety jít do tiebreaku, ale podělali jsme ho. Ve druhém utkání se Srbskem to bylo naopak. Vedli jsme 2:0 a nakonec prohráli. A pak už to nešlo vůbec. (porážky 0:3 s Itálií, Polskem a Belgií, pozn. red.) Nějak si to nesedlo, ale stejně si myslím, že problém byl spíše v našich hlavách, v psychice, než nějaký ryze herní,“ ohlíží se za reprezentací.

V neděli oslavil dvacáté narozeniny. V reprezentačním týmu tak může hrát i na zářijovém mistrovství světa této věkové kategorie. Věří, že tam mužstvo využije zkušeností, byť dost negativních, z Brna. Klubovou kariéru jednoznačně spojuje se Zlínem, kde má platnou profesionální smlouvu ještě na dva roky.

„Já jsem spokojený, že jsem se rozhodl z Brna odejít a právě sem. Jediné, co mě vadí, že se hrálo bez diváků. Pro mě je atmosféra zápasů velice důležitá, motivuje mě. A vidíte, jsem tu přes půl roku a vlastně zlínské publikum vůbec neznám. To mně hodně chybí a moc se těším, až tady lidi zase budou,“ přeje si.

Talentu, který vzešel z jejich řad, samozřejmě v další dráze drží palce celé Holubice. Na domácí půdě se naposledy představil na loňském antukovém turnaji v rámci oslav devadesátého výročí založení volejbalového klubu v obci. To hrál ještě za brněnskou extraligovou juniorku.

„Dlouho jsem hrál hlavně na univerzálu, ale víc mě baví smečovat, kde teď i hraju. Možná to někoho překvapí, ale s volejbalem jsem začal poměrně pozdě. Myslím v šesté nebo sedmé třídě. Napřed jsem hrál fotbal ve Velešovicích, pak chvíli zároveň i volejbal, ke kterému mě dovedl pan Arnošt Šmerda. Ještě v žácích jsem pak přešel do Brna. Volejbal mě bavil víc než fotbal a hlavně jsem mohl využít svoji výšku. No a teď patřím spíš mezi ty menší hráče,“ s úsměvem přidal trochu informací osobních charakteru.