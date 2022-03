Kristýna Dorazilová porážela starší soupeřky a je na Listině šachových talentů

Postup žákovského družstva Sportovního klubu Vyškov do I. ligy mládeže podtrhla úspěšnou účastí na mistrovství České republiky mládeže do 16 let jeho členka Kristýna Dorazilová. V konkurenci třiceti nejlepších mladých šachistek kategorie U14 obsadila skvělé šesté místo.

Mladá šachistka Kristýna Dorazilová na MČR U14 v Luhačovicích. | Foto: Lenka Voráčová

Šampionát probíhal celý týden v Luhačovicích. Kristýna startovala mezi čtrnáctiletými, přestože věkem patří ještě do kategorie U12. Byla nejmladší hráčkou. Jako nasazená sedmnáctka z druhé poloviny startovního pole pomýšlela na celkové umístění kolem desáté příčky. MČR U14

1. Lucie Rybáčková (Gambit Jihlava) 8,5 bodu, 2. Emma Dobsa (Unichess) 6,5, 3. Denisa Bartečková (Beskydská ŠŠ) 6,5, 4. Jana Sikorová (TŽ Třinec) 6,5, 5. Amálie Zádrapová (ŠK Vsetín) 6,0, 6. Kristýna Dorazilová (SK Vyškov) 5,5 atd. V prvním kole s bílými figurami remizovala Adélou Janouškovou z Líšně, která jako nasazená dvojka patřila do širšího okruhu favoritek. Slušný úvod. Následující průběh ale byl tak trochu jako na houpačce. Zlepšeným výkonem ve druhé fázi šampionátu však ustála i těžké situace a se ziskem 5,5 bodu z devíti partií se mohla radovat z výborného umístění, těsně za absolutní špičkou. Umístění v TOP 6 jí otevírá možnost účasti na dalších prestižních turnajích i zápis na Listinu šachových talentů. Svým výkonem (1385) navíc předčila dosti výrazně také svůj vstupní ELO rating (1240). Připravuje se pod vedením trenérů Radima Majetiče a Davida Kaňovského.