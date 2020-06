Nejvíc překvapila hladká prohra velezkušeného thajboxera Hrona, který ve váze do sta kilogramů podlehl Melvinu Manému 0:3 na body. „Jsem hodně zklamaný. MMA není můj sport, není to moje doména, ale samozřejmě mě prohra štve,“ hlesl osmatřicetiletý Hron.

V pražském klubu Epic se bojovalo podle upravených pravidel smíšeného bojového umění MMA, kde rozhodčí ponechají soupeři na zemi jen tři sekundy. Tohle přitom mělo Hronovi sedět, jenže do souboje promluvilo zranění… „Když mě soupeř poprvé strhl, zalehl mi levou nohu a obnovilo se mi zranění kolena z tréninku. Natrhl jsem si vazy, nosil ortézu a vrátilo se mi to. Měl jsem v háji přední nohu, do zápasu jsem se vůbec nedostal,“ litoval největší favorit československé pyramidy, v níž vítěz získá pět tisíc eur, přibližně sto třicet tisíc korun.

V kleci sice vydržel tři kompletní kola, jenže jasně prohrál na body. „Chtěl jsem bouchat rukama a myslel jsem, že ho seknu, ale nebyl jsem schopný reagovat na jeho strhy. To bylo jediné, co dělal, ani mě nekopl, bohužel to stačilo. Podělal jsem to, pro prohru není žádná omluva ani výmluva,“ uznal evropský i světový šampion několika organizací.

V pondělí zamířil k ortopedovi, aby mu koleno zkontroloval. „Nevím, zda je utržené, nebo natržené. Pořádně se nemůžu na noze udržet, sestra mi dělá asistentku,“ popsal.

Brněnská stopa

Tomáš Hron z Hron gym a Gauny teamu ve váze do sta kilogramů prohrál 0:3 na body s Melvinem Maném.

Jan Gottvald z Jetsaam Gymu Brno ve stejné kategorii vypadl po knokautu v prvním kole s Danielem Škvorem.

Matěj Peňáz z Hron gymu a Gauny teamu zvítězil ve váze do 90 kilogramů nad Adamem Dvořáčkem 3:0 na body.

Jan Pajtaš z Hron gymu a Gauny teamu podlehl ve váze do 70 kilogramů 0:3 na body Luboši Lesákovi.

Hron poprvé okusil pravidla MMA, byť výrazně upravená. V budoucnu se možná ubere právě tímto směrem. „Pořád ve mně vrtá červík, i když se zápas nepovedl, bavilo mě to. Rád se učím nové věci, ale teď je pro mě priorita pořádně doléčit koleno, za dva měsíce mám mít duel podle pravidel K-1, na která jsem zvyklý,“ podotkl brněnský rodák, která se patrně 30. července představí při Yangames v pražských Žlutých lázních.

Radost mu v Oktagonu Underground udělal aspoň jeho svěřenec Peňáz, který ve váze do devadesáti kilogramů zvládl i druhý duel.

Na body porazil Adama Dvořáčka, který ovšem brněnskou vycházející hvězdu v posledním kole poslal do počítání. „Matěj trochu zakufroval. Taky myslím, že ho soupeř překvapil tím, co vydržel a ustál,“ uvedl Hron.

Příště se Peňáz ve finále české části pyramidy postaví Jakubu Klaudovi. „Věřím, že vyhraje, pokud nenastanou nějaké komplikace. Klauda má podobný styl, taky je postojář, ale Matěj je důraznější a tvrdší,“ uvažoval trenér o síle svého svěřence.

Pouze necelé dvě minuty vydržel v kleci favorizovaný Gottvald, kterého ve váze do sta kilogramů už v prvním kole knokautoval Daniel Škvor. „Nezaskočil mě ničím, ale byl jsem na tom psychicky špatně, odevzdaný. Jde o osobní věci, sice maličkosti, ale když řeším něco okolo, vždycky se to promítne do výkonu,“ přiblížil bojovník Jetsaam Gymu Brno.

Gottvald obdržel tvrdé rány kolenem i loktem, ale k zemi ho poslaly rozkopané nohy. „Okopal mi lýtka. Představoval jsem si jiný první zápas po roční pauze, trochu mě svazovala jiná pravidla. Věděl jsem, že když soupeře hodím na zem, rozhodčí nás zase postaví. Všechno špatně,“ doplnil vyškovský rodák, který se zotavoval ze zlomeniny lýtkové kosti, kterou utrpěl loni v červnu.

Na body prohrál také Jan Pajtaš z Hron gymu a Gauny teamu, který nestačil na zkušeného Luboše Lesáka.