Letní trojband

Vyškov – semifinále: Radek Strejček – Miroslav Uher 18:14, Miroslav Vala – Jiří Hronek 20:6. Finále: Vala – Strejček 17:12. Třetí skončil lepším generálním průměrem Uher.

Pořadí seriálu po 2. turnaji: 1. David Klíma (BC Znojmo) 120 bodů, 2. M. Uher 110, M. Vala 100 atd.

V útulné vyškovské herně Klubu přátel kulečníku se hráči utkali nejprve ve zkrácených partiích (15 karambolů na 20 náběhů) ve čtyřech základních skupinách. Dva nejlepší postoupili do čtvrtfinále a z vyřazovacích soubojů vyšlo semifinálové kvarteto. V play-off se zápasy prodloužily na 20 karambolů na 25 náběhů. S Valou postoupili i Radek Strejček z BC Pohořelice, Miroslav Uher z BC Ponětovic a Jiří Hronek z Bicry Rajhrad.

Zatímco souboj bývalých ponětovických ligových spoluhráčů Strejčka s Uhrem byl víceméně do konce otevřený, Vala další překvapení z Hronkova tága nepřipustil. Ve finále Vala – Strejček to byla spíše taktická záležitost, v níž dominoval přece jen vyhranější Vala.

„První partie mně vyšla, ale pak to bylo nahoru – dolů. Jsou to relativně krátké partie a jak vám uteče začátek, tak už se to těžko dohání. Nejtěžší pro mě samozřejmě bylo finále s Radkem. To je kamarád, navzájem se dlouho a tedy velmi dobře známe, takže víme, co na soupeře platí. Ale, jak jsem řekl, určitě i pro Radka bylo hlavní, že si tady mohl v létě dobře zahrát. V této herně je opravdu krásné prostředí, takové klasické klubové, se vším, co takový sportovní klub potřebuje. A kluci z Vyškova byli opravdu skvělými hostiteli,“ zdůraznil vítěz turnaje.

Třetí turnaj se bude hrát 23. července v Rajhradě.