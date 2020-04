Kuželkářky Vyškova stojí před branami I. ligy. Ve výhodě, ale i s nejistotou

Sedmička by pro vyškovské kuželkářky mohla být šťastným číslem. Šest let bojovaly o postup do první ligy, ale vždy z toho byla druhá místa a smutek z těsného nesplnění cíle. „Družstvo je sportovně vyzrálé a já věřím, že až se některé hráčky vrátí po mateřských dovolených, tak utvoří mančaft, který postup do první ligy vybojuje. Jen doufám, že ještě budu dělat předsedu,“ s humorným odlehčením před rokem říkal předseda klubu a trenér družstva Bohumír Trávníček, že o budoucnost žen nemá obavy.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Redakce