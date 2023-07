Zejména v kategorii mužů se na mítinku ve skoku o tyči „Prázdninové skoky“ sešla ve Vyškově velmi slušná konkurence mladých závodníků. Ale ani dívky ve výkonech nezaostaly a domácí Denisa Laginová zlepšila klubový rekord pořádajícího AK AHA Vyškov.

Prázdninové skoky o tyči ve Vyškově. | Foto: ahavyskov.cz

Pro pořadatele byla za důkladnou přípravu mítinku velkou odměnou účast špičkových českých skokanů, Jakuba Holého (aktuálně 2. místo v českých tabulkách), Matěje Ščerby (6. místo), nejlepšího slovenského juniora Alana Černého (osobní rekord 4,92 m) a muziku samozřejmě tvrdila domácí bratrská dvojicí Sebastian a Mario Hajzlerovi (aktuálně se dělící o 7. až 10. místo českých tabulek). Sestavu, která se hned tak nesejde, výborně doplnil žák AHA Vyškov Jáchym Černoch, který si vyskákal také nový osobní rekord.

Nejprve si to rozdaly ženy. Všechny si vytvořily nová osobní maxima a vítězná Denisa Laginová (Hubáčková) hned na dvakrát vylepšila klubové maximum, nejprve na 3,08 metru a prvním pokusem zdolala laťku ve výšce 3,13 m.

Prázdninové skoky

Závod ve skoku o tyči - ženy: 1. Denisa Laginová 3,13 m, 2. Natálie Šafářová 2,68, 3. Jolana Šubová (všechny AHA Vyškov) 2,28, 4. Julie Jakubová (Orel Vyškov) 2,28.

Muži: 1. David Holý (USK Praha) 5,40 m, 2. Mario Hajzler (AHA Vyškov) 5,10, 3. Matěj Ščerba (AC Ústí n. L.) 5,00, 4. Sebastian Hajzler (AHA Vyškov) 4,88, 5. Jáchym Černoch (AHA Vyškov) 2,88.

„Závod byl skvělý, po organizační stránce, ozvučení, postupných výšek, což dělali lidé, kteří tomu rozumí. Dobře zvolené doskočiště, všechno sedlo jak mělo. Dobrá nálada, zájem, ochota. Bavilo mě, že jsme si mohli zvolit vlastní písničky k pokusům. I to mně pomohlo,“ pochválila pořadatele nová klubová rekordmanka Laginová.

Mezi muži vítězný David Holý ukázal svůj ohromný potenciál a zcela zaslouženě si odvezl z Vyškova vítězství. Matěj Ščerba předvedl taktéž výkon 5,40 m, bohužel v „doplňkovém“ pokusu, již mimo soutěž. Musel se tak sklonit před domácím juniorem Mariem Hajzlerem, ten předvedl svůj druhý nejvyšší pokus kariéry a skončil druhý. Závod místy zlobil vítr, na což doplatil zejména slovenský atlet, který nezdolal svoji základní výšku a sen o limitním výkonu Slovenského atletického svazu si tak nesplnil.

„Podařilo se nám závod prezentovat na WA (Světová atletika), což by mělo být zárukou, že výkony zde dosažené mají punc oficiálního výsledku uznatelného svazovými orgány pro plnění limitů na mezinárodní akce. Proto i nás pořadatele mrzí, že se to nepodařilo slovenskému talentu Černému. Prázdninové skoky tak navázaly na nedávné Memoriály, kde limitní výšku na ME U20 zdolal Mario Hajzler,“ zdůraznil vedoucí AHA Jiří Hajzler.