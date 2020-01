Co pro vás deváté místo v prestižní anketě znamená?

Velmi mě těší! Bylo vybráno třiadvacet hráčů, o kterých pak hlasovali odborníci, členové svazu, trenéři reprezentaci, trenéři týmu první a druhé ligy, kapitáni těchto týmu a reprezentanti všech věkových kategorii. Musím říct, že takové umístění jsem nečekal, a beru to jako odměnu za výkony které předvádím na klubové úrovni. Ale zároveň i motivaci, abych na sobě pracoval dál a nezklamal lidi, kteří pro mě hlasovali.

Když se hlasovalo, byl jste v první desítce jediným hráčem bez reprezentačního startu. To je trochu rarita, že?,

Možná ano. Dokonce za mnou skončili hráči, kteří teď pravidelně za reprezentaci nastupují. O to víc si tohoto umístění vážím. Je vidět, že lidi z futsalového prostředí sledují moje výkony, a dokáží je ocenit. Ale pořád je to jen anketa a skutečná hodnota se ukazuje v zápasech. Tam hráč musí dlouhodobě předvádět dobré výkony. Proto zůstávám nohama na zemi, a snažím se v každém tréninku a zápase předvést to nejlepší, co v daný okamžik předvést můžu.

V prosinci to už vypadalo, že se vaše reprezentační kariéra otevře. Jak moc mrzí, že se to nepovedlo?

Ano, národní tým odehrál dvě přípravná utkání proti Nizozemsku. Byl jsem v širší nominaci mezi náhradníky, nakonec to nevyšlo. Ale opravdu mě to nějak výrazně nemrzí. Už samotná nominace mezi náhradníky mě potěšila. Kdyby někdo onemocněl, zranil se a trenér by mě povolal, tak jsem byl připravený na sraz odcestovat. Ale nic takového se nestalo, a reprezentace oba dva zápasy vyhrála. Pro mě je stále na prvním místě klub. Chci ve Slavii podávat stabilní výkony a vyhrávat každý zápas. Jsme velký klub a nároky na nás hráče jsou čím dál větší.

Připomeňte svoji „sešívanou" bilanci.

Ve Slavii absolvuji šestou sezónu ve Slavii, tři roky jako kapitán. Je to přes 140 ligových startů, bronz i ligové stříbro. To asi není špatná bilance na kluka z Dražovic…

Co ta čísla znamenají?

Musím říct, že na ně moc nekoukám. Ale těší mě to z jedné prosté věci. Když jsem přestoupil do Slavie, tak si většina lidí myslela, že jak rychle jsem tam odešel, tak se rychle vrátím. Dokázal jsem jim i sobě, že se spletli. Hned od začátku svého angažmá ve Slavii jsem dostal možnost hrát v základní sestavě. A prakticky jsem z ní šest let nevypadl a pravidelně nastupuji do každého ligového utkání. Ale když říkám A, musím říct i B. Tuhle pozici jsem si vybudoval postupnými kroky, a i nadále si ji musím upevňovat. Je to dlouhodobá práce. Nic není hned, a když od sportu něco chcete, tak mu musíte něco obětovat. Sport není slepý, dřív nebo později se ukáže, kdo jak na tom je. Z týmu, do kterého jsem přišel před šesti roky, jsem zůstal jediný. Jinak všichni už jsou pryč.

Co byste z toho všeho vypíchl, co považujte za nejdůležitější?

Získané zkušenosti. Jak životní, tak sportovní. Hrál jsem tady o záchranu i o titul, hrál jsem s mladými spoluhráči i velkým počtem zahraničních hráčů. Někdy si říkám, že už mě nemůže nic překvapit. Ale stále se najdou situace, které jsou nové a posunou vás zase dál. Ať už jako sportovce nebo člověka.

Ve Slavii jste začal jako hlavní trenér trénovat juniorské týmy U17 a U19. Jak to kombinujete s přípravou a zápasy v ligovém áčku?

Především jsem rád, že mně vedení klubu dalo nabídku na tuto pozici. Dlouho jsem neváhal. Trénování mě baví, a vidím v tom i svou budoucnost. Je to pro mě úplně nová role a zkušenost. A musím přiznat, že jako trenér dělám i spoustu chyb. Důležité je se pořád v této oblasti vzdělávat a zdokonalovat se. Ale stále je u mě na prvním místě pozice hráče v A týmu Slavie, takže skloubit to prostě musím.

V pětadvaceti letech je možné vás stále označovat za mladého hráče. Jaké jsou vaše cíle do dalších let?

Každý sportovec musí jít postupnými kroky. Proto moje prvotní cíle jsou neustále se zlepšovat a vyhrávat každý zápas. Chci hrát se Slavií stále na špičce ligy. Věřím, že jdu správnou cestou. Jen poctivá a profesionální práce vás může dovést k úspěchům. A co bude v dalších letech, to uvidíme. Nekoukám moc do budoucnosti. Žiji teď a tady a jsem vděčný, že můžu každý den dělat to, co mě baví.