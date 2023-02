V soutěži tyčkařů poprvé chyběl hvězdný Jana Kudlička. Z vyškovské bratrské dvojice si tentokrát lépe vedl mladší Mario Hajzler, který neúspěšně útočil na nové osobní maximum. Páté místo však velmi těší. Trápící se Sebastian nepředvedl výkon, na který má a sám by jej rád ukázal. Ovšem už samotná účast obou skokanů v soutěži byla odměnou za jejich tréninkovou píli.

MČR Ostrava

Výsledky atletů AHA Vyškov:

Muži - skok o tyči: 5. Mario Hajzler 4,95 m, … 12. Sebastian Hajzler 4,60 m. Běh na 400 m: 16. Jakub Derka 52,69 s.

Ženy - běh na 800 m: 11. Sabina Fiantová 2:18,13 min. Běh na 400 m: 17. Sabina Fiantová 59,25 s. (OR).

Ze dvou svých startů se běžkyně Sabina Fiantová lépe umístila na osmistovce, ovšem na půlce si zlepšila osobní rekord.

„Sabča si za tréninkovou píli a odhodlání vybojovala zaslouženě účast na mistrovství republiky jak na 800, tak na 400 metrů. Obě disciplíny od sebe dělilo pouhých padesát minut. Sabča nejdříve běžela ve třetím rozběhu 800 m, kde, bohužel, nezopakovala čas na hranici osobáku, ale i po výkonu 2:18,13 min. skončila v celkovém pořadí na výborném 11. místě z 22 přihlášených. Za necelou hodinku pak nastoupila s odhodláním vylepšit osobní rekord na 400 m, což se povedlo a nový osobák je hluboko po minutu – 59,25 s. Sabča si tak ověřila, že pokud bude zdravá a bude poctivě trénovat, může se v letní sezoně dále zlepšovat a závodit s nejlepšími holkami v republice,“ chválil svoji svěřenkyni trenér vyškovských běžců Luboš Stloukal .

Mladý běžec Jakub Derka se více zaměřuje na překážky a mezi hvězdnou konkurencí si vyzkoušel hladkou trať 400 m.

„Závody hodnotím jako vydařené, vydal jsem ze sebe vše, co šlo. Zkusil jsem to rozběhnout, ale pak mi, po 320 metrech, začalo docházet. Byl to úplně jiný závod, než na jaký jsem zvyklý a odnáším si zkušenosti a motivaci k dalším tréninkům,“ zhodnotil své vystoupení Derka.