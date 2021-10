Nejlépe si tam vedla Anežka Langhammerová, která absolvovala obě vzdálenosti. Pětku vyhrála, na desítce doběhla pátá a v kategorii druhá.

„V poslední době víc pracuju, než běhám. Chtěla jsem to svému tělu vynahradit, tak jsem se přihlásila na obě trati. Super nápad… Pětka mrcha měřila pět a půl kilometru. Na trati jsem nechala všechno, chtěla jsem být první za každou cenu, takže přepálený start a v cíli jsem připomínala spíš rajče, než běžce. Desítku jsem proto po pětce vůbec nechtěla běžet, ale jelikož je bodovaná v rámci Orelské ligy, tak jsem si řekla, že to aspoň odklušu. Všichni ví, co se stane, když jdu klusat závod. Na sedmém kilometru jsem prosila policajta, aby se se mnou rozdělil o bonbóny a na osmém jsem musela krást švestky, protože mi došla energie. Do cíle jsem zázrakem dokulhala a bylo z toho druhé místo v kategorii a páté absolutně. Jsem šťastná jako blecha, i když letos na desítce nebyla taková konkurence, jako tu obvykle bývá. Ale asi tak týden nejspíš nebudu chodit,“ emotivně Langhammerová glosovala své výkony pro web AK Drnovice.

Výborně v Blažovicích běžel také Martin Skřivánek. Celkově skončil desátý a v kategorii třetí. Petr Halas doběhl mezi čtyřicátníky na jedenáctém místě. Anička Halasová bojovala s juniorkami na trase pět kilometrů a do cíle se dostala jako čtvrtá.

Z dalších výsledků běžců AK Drnovice:

Náměšť na Hané: Běh Terezským údolím (7 km) skvělým výkonem absolutně vyhrál Pavel Dvořák.

Ivančice: Na Ivančické hodinovce obhájila vítězství Silvie Divišová výkonem 12 885 metrů.

Charvátská Nová Ves: Svatováclavský běh Lednicko-Valtickým areálem absolvovalo 170 běžců. Druhé místo za suverénním Romanem Paulíkem vybojoval Lukáš Koudelka. Čtvrtý skončil Martin Skřivánek.

Olomouc: V Běhu kolem Moravy v Olomouci obsadila Simona Grulichová v absolutním pořadí žen třetí místo a svoji kategorii vyhrála.

Louka u Olešnice: Po delší době, zaviněné zraněním a operací psa Cashe, absolvoval závody v canicrossu (běhu se psem) Petr Fochler. V těžké konkurenci nakonec po dvoudenním klání vybojovali třetí místo.