Na startu bylo 276 účastníků a mezi jediný Vyškovan, který se kvalifikoval. Vladimír Haumer z Klubu biatlon Vyškov bojoval v kategorii M46 veteráni. V soutěži, která proběhla za mimořádných hygienických opatření kvůli Covid-19 a bez diváků, obsadil 11. a 14. místo.

Na programu šampionátu byly dvě samostatné disciplíny. První den vytrvalostní závod s časovými přirážkami za nezasažený terč a druhý den sprint s trestnými koly.

„V sobotním závodě se mně běželo docela dobře, i když pršelo a občas byla podmáčená trať a seběhy docela klouzaly. Ale byl jsem spokojený se střelbou 1,2,2,1 z dvaceti ran a obsadil jsem jedenácté místo. V nedělním závodě jsem se hecoval s kolegou z Prostějova, kdo bude lepší, a oba jsme na to střelecky doplatili. Já měl položku 2 a 3 z deseti ran a obsadil jsem čtrnáctou příčku. On položku střílel za 4 a 5 a skončil sedmnáctý. Celkově Klub biatlonu Vyškov obsadil v dospělých 27. místo ze 33 klubů a v žactvu 39. místo z 45 družstev. Máme co zlepšovat, ale žáci se snažili a hlavně jsou to nováčci klubu a mají biatlonovou cestu před sebou,“ stručně Haumer shrnul letní sezonu z pozice trenéra.