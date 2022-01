V loňské části sezony svěřenci trenérů Zbyňka Čížka a Jaroslava Vlka v podstatě dosáhli toho, co si předsevzali. V nově organizované druhé nejvyšší české soutěži nejprve vyhráli moravskou základní skupinu a po pomalejším rozjezdu se v nadstavbové části probojovali na čtvrté místo mezi osmičkou čtvrtfinalistů. To by jim po dohrání nadstavby zajistilo účast v semifinále play-off o postup do extraligy.

„Vstup do nadstavby jsme neměli nejlepší, nicméně věděli jsme, že je před námi pořád hodně zápasů a také, že silné týmy vítězí zejména v domácím prostředí. Ukázalo se také, že naše doplnění týmu o blokaře Jakuba Varouse a nahrávače Adama Provazníka z Beskyd bylo správným krokem.

Po nepovedeném dvojzápase v Dobřichovicích a Benátkách na Jizerou byl důležitý zisk tří bodů ve Velkém Meziříčí. V Hradci Králové jsme sice 0:3 prohráli, ale předvedli jsme nejlepší výkon na hřištích soupeřů. Právě na tomto faktu jsme chtěli stavět v domácím dvojzápase s B týmem extraligového Jihostroje České Budějovice a Plzní. Budějovice jsme spláchli po výkonu sezony 13, 15, 13 a potřebné sebevědomí si zachovali i proti Plzni s exreprezentantem Konečným. Po vítězství 3:0 se jsme se posunuli mezi první čtyři týmy. Klíčem k postupu však bude teď nejen předehrávaný zápas v Brně (čtvrtek 20. ledna, pozn. red.), ale zejména následujících pět domácích utkání v řadě v lednu a únoru,“ ohlédl se za podzimem manažer a trenér Čížek.

Pomalejší rozjezd do nadstavby ovšem nezpůsobily ani tak herní nedostatky sokolů jako spíš hodně tvrdý los. První čtyři utkání sehráli na palubovkách soupeřů a z toho tři u největších favoritů soutěže, zmíněných Dobřichovic, Benátek nad Jizerou a Hradce Králové. Z výjezdů sokoli přivezli jen tři body. Čtvrtá příčka byla hodně daleko. Druhý tvrdým hendikepem byla zranění a absence hráčů. Doslova kritický byl stav na postu nahrávače.

„Na hodnocení podzimu jsme měli dost času. Samozřejmě, že nás ovlivnilo plno zranění. Zpětně ani nechápu, jak se mně podařilo zacelit díru zejména na nahrávce. Nejdříve se zranil David Masař, krátce po něm si svalové zranění přivodil Kristián Červinka. Šlo to v rychlém sledu. Podařilo se nám angažovat bývalého reprezentanta Petra Zapletala. Ten nám výrazně pomohl v zápasech v Brně a doma s Ostravou, kde se na něj přišla podívat rekordní návštěva sezony. Bohužel v tomto zápase se zranil na celý podzim a mně nezbylo než hledat dál. Jsem rád, že nám v nelehké situaci pomohl Michal Provazník, který i přes svůj věk (44 let) a vytížení v Beskydech nás nasměřoval k důležitým vítězstvím ve Velkém Meziříčí, Starém Městě a v Ostravě. V posledním zápase skupiny jsme oplatili Brnu porážku 3:0 a skupinu vyhráli. Bohužel se opět zranil Červinka, a tak jsme přivedli pátého nahrávače Adama Provazníka. Všem hráčům, kteří nám pomohli chci znova poděkovat a věřím, že už zůstaneme do konce sezony zdraví,“ shrnul Čížek zdravotní potíže týmu.

Postup na pozice, které si vedení klubu přálo by při všech těch peripetiích samozřejmě nebyl možný bez vysoké kvality celého širšího kádru. Nebylo jednoduché vypořádat se prakticky kola od kola se změnami sestavy, a také reagovat na jiné styly nahrávky střídajících se mužů na tomto postu. Osa, základ týmu i v tomto směru obstály.

„Hodně velkou porci zápasů odehrál univerzál Marek Perry, který byl naším nejvíce bodujícím hráčem. Po zranění blokaře Michala Přikryla jsme často nastupovali s dvojicí blokařů Josef Mlčúch a Tomáš Kristian. Na smeči se vedle Davida Neubauera střídal Adam Mrázek, a také Martin Kop, který před koncem roku odešel do extraligového Brna. Jeho pozici úspěšně zastal Patrik Minda. Vysokou kvalitu na liberu vykázal Michael Kovařík, který patřil mezi nejlepší v soutěži a spolu s ním zkušenosti získával mladý Jan Herman,“ upozornil Čížek na klíčová jména.

Druhá česká volejbalová soutěž mužů testuje nový herní model. Základní část ve třech pětičlenných skupinách poslala osm nejlepších týmů do nadstavby. V ní se nejprve utkávají každý s každým doma a venku a kvarteto na prvním až čtvrtém místě si to pak rozdá v play-off po přímý postup do extraligy. Šéf bučovických sokolů byl jedním z hlavní iniciátorů reorganizace I. ligy. Uplatněný model si také tak trochu vynutila aktuální situace, kdy se do druhé nejvyšší české soutěže přihlásilo patnáct účastníků.

„Po dlouhých letech debat o změně první ligy se prosadil tento systém respektující v základních skupinách regionální rozdělení. Bylo také přihlédnuto k výkonnosti. Ve skupině A byly nejvýše nasazeny Dobřichovice, které svoji skupinu vyhrály, B skupinu ovládly Benátky nad Jizerou a mám radost, že jsme po skvělém závěru my ovládli skupinu C. Ukázalo se, že tento systém neumožnil týmům vypustit jakékoli utkání a po sportovní stránce měly všechny zápasy vysokou sportovní úroveň a rozhodně napomohl ke zlepšení soutěže. Také ubylo vzdálené cestování, odpadl nocleh mezi zápasy a týmy tak jezdily k utkáním v plných sestavách. I to napomohlo zkvalitnění soutěže. Bohužel však mám obavu, že poté, co opět nikdo nesestupuje z extraligy a vítěz první ligy postupuje přímo, tak se první liga opět sníží na čtrnáct týmů a bude se hrát tím nesmyslným systémem dvojiček s cestováním po celé republice,“ uvedl Čížek první zkušenosti s novým herním modelem.

V mistrovském utkání v novém roce se bučovičtí sokoli představí svým divákům až den po zápase v Brně, tedy 21. ledna, kdy si dají odvetu s Teslou. Před tímto „dvojzápasem“ chtějí sehrát jedno přípravné utkání.

„Po vánoční pauze už jsme v plném tréninku. Někteří hráči naskočili do přípravy později, protože šli na třetí očkovací dávku. Věřím, že v pokračování soutěže navážeme na naše předvánoční výkony. Domácí série může být naší velkou výhodou, ale to vyhodnotíme zhruba až v polovině února. Já si jen přeji, abychom zůstali zdraví a aby naši soutěž neovlivnila další mutace omikronu, které se určitě nevyhneme,“ dodal Čížek.