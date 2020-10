Ta jako v předchozích letech odstartovala v lednu v Uhřicích tradičním Uhřickým kolečkem - Během kolem Uhřic. Tečku pak udělal 59. ročník Běhu Pístovickou riviérou. Z již tak okleštěného programu pro zdravotní karanténu vypadl oblíbený Sokolský běh v Bučovicích, naopak závodníci ocenili pořadateli operativně nově zařazený Běh okolo rybníka Chobot v Nemojanech.

Vyškovská běžecká tour 2020



Konečné pořadí hlavních kategorií - muži:

1. Lukáš Soural (Univerzita Brno) 492 bodů, 2. Tomáš Steiner (AK Drnovice) 480, 3. Zdeněk Hochman (Orel Blučina) 453, 4. Lukáš Koudelka (AK Drnovice) 445, 5. Jan Haumer (Pístovice) 424, 6. Pavel Doležal (Orel Vyškov) 407 atd.

Ženy:

1. Lenka Hrabovská (AK Drnovice) 481, 2. Hana Mikulášková (Nemojany) 414, 3. Pavla Závodná (AK Drnovice) 292, 4. Anežka Langhammerová (Orel Židenice/AK Drnovice) 283, 5. Markéta Hégrová (Hostěrádky) 267, 6. Irena Pospíšilová (AK Drnovice) 193 atd.

Kompletní výsledky včetně Vyškovské běžecké tour mládeže jsou na: www.akdrnovice.eu

„Měl doplnit počet akcí ve Vyškovské běžecké tour na osm, aby mohla aspoň nějak rozumně celá soutěž proběhnout. A myslím, že se to podařilo. Vcelku mě překvapily kladné ohlasy na trasu závodu. Moc jsem s tím nepočítal, přece jen to bylo hodně narychlo připravené tak, aby nám to umožnilo závod co nejjednodušeji bez zbytečných komplikací uspořádat. Proto mě to potěšilo a jsem rád, že jsem se trefil běžcům do jejich chuti,“ radoval se z vydařené premiéry hlavní pořadatel seriálu Zdeněk Smutný z AK Drnovice.

Dále se na jeho organizaci podílely Orel Vyškov, obce Tučapy, Luleč, Nemojany, Olšany a Uhřice, dále DDM Kojetín a Sokol Bučovice. Kromě uvedených tří závodů se uskutečnily Běh Drahanskou vrchovinou v Olšanech, Lulečská šestka – Memoriál Mgr. Lenky Höferové v Nemojanech, tam pak i Nemojská devítka – Memoriál ing. Miloslava Gábra a Běh kolem Vyškova – Vyškovská dvanáctka ve Vyškově. Účast na nich byla otevřená pro všechny věkové kategorie mužů a žen.

„Zejména s přípravou posledního závodu, Běhu Pístovickou riviérou, byla spousta starostí. Ale neuspořádat jej nepřipadalo v úvahu, protože je to legendární akce, která vychovala generace lidí a přivedla mnoho dětí k pravidelnému sportování. Jsem rád, že se všechno povedlo, ale co bude dál, to se teď neodvažuji vůbec předpovídat,“ poznamenal Smutný.

Pro konečné pořadí tour se započítávalo pět nejlepších jednotlivých výsledků. Nejcennější vavříny z hlavních kategorií si odnesli Lukáš Soural z Univerzity Brno a Lenka Hrabovská z AK Drnovice. Souralovi se započítávala tři vítězství a dvě druhá místa, Hrabovské jedno vítězství, tři druhá a jedno třetí místo.

Souběžně se soutěží dospělých probíhala Vyškovská běžecká tour mládeže s podtextem: Hledáme nového Emila Zátopka. Bohužel i ta ve zkráceném programu. Zůstaly tři závody, v Uhřicích, ve Vyškově a v Pístovicích. V tomto seriálu byly nejlépe obsazeny závody nejmladších běžců z atletické školky a přípravek.

První místa vybojovali (od nejmladších kategorií): Lucie Doležalová (Orel Vyškov), Jakub Štébl (AHA Vyškov), Ester Vlachová (Orel Vyškov), Michal Hrabovský (AHA Vyškov), Maja Tomanová, Rafael Provazník, Stela Tomamová (vš. Orel Vyškov), Petr Kučera (SK Slavkov u Brna), Karolína Pospíšilová (Pístovice), Filip Křížek, Anna Halasová (oba Orel Vyškov), Mario Hajzler, Tereza Mazlová a Jakub Bárek (vš. AHA Vyškov).