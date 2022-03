Vytrvalostním běžcům o víkendu přálo počasí, takže drnovičtí zvolili hned několik závodů. Dolanský pro ně byl nejúspěšnější. Langhammerová vyhrála drtivým závěrem. Výborně běžel i Lukáš Koudelka, který mezi muži obsadil celkově páté místo a v kategorii druhé. Martin Skřivánek skončil pátý v nesmírně nabité kategorii čtyřicátníků a osmý celkově. Marie Hynštová si v klidu zajistila vítězství v kategorii nad šedesát let. Z Dolan se drnovická ekipa vrátila spokojená nejen s výsledky.

„Čekal nás neznámý terén, ale v přírodě a v lesích, což je pro nás rozhodně lepší jako závodit někde na silnici mezi auty a v prachu kolem cest. Musím pochválit pořadatele. Perfektní organizace, značení trati, prostě všechno klapalo jako švýcarské hodinky. To je radost pak na takové akce jezdit. A oceňuju taky to, že zařadili i kategorii nad šedesát let, protože tahle se vypisuje opravdu minimálně,“ chválil předseda a trenér AK Drnovice Zdeněk Smutný.

Drnovické dresy byly vidět i na závodech ve Velkých Pavlovicích a v Lechovicích u Znojma. Ve Velkých Pavlovicích (5 km) se na tratě po delším léčení zranění vítězně mezi všemi ženami vrátila Irena Pospíšilová.

V Lechovicích se běžel Znojemský pohár na silnici (6,4 km). Silvie Divišová doběhla celkově jako pátá žena a druhá skončila ve své kategorii. Ema Divišová byla šestá v kategorii nejmladších žen, i na ty je ještě příliš mladá, ve své kategorii doběhla třetí.