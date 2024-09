„Pokud zopakujeme loňské umístění a výkony, budeme spokojení. Postup do play-off by byl takový malý bonus. Pokud budeme všichni zdraví, tak si myslím, že o to můžeme úspěšně zabojovat. Ale ta sezona je dlouhá a zranění se nevyhnete. Loni jsme se s nimi ke konci potýkali opravdu hodně,“ upozornil trenér Aleš Šmerda.

I. liga - mužů

1. kolo:

TJ Holubice – TJ Slavia Hradec Králové

Pátek 20. září 19.00 hodin, SH v Holubicích.

TJ Holubice - kádr:

Lukáš Doležel (2005), Marek Gonda (2001), Michal Hovorka (1991), Pavel Hrabálek (2005), Jan Hrnek (2005), Jakub Jurka (2002), Ivo Kobolka (1994), Pavel Kolář (1985), Pavel Koukal (1996), Tomáš Koukal (2004), Ivan Lukšíček (1976), Adam Mrázek (1994), Jan Muroň Jan (1985), Ján Namešanský (1988), David Pavlásek (1998), Jan Písařík (1986), Adam Rous (2006), Adam Russnák (1989), Tomáš Tesař (2003), Jakub Tomek (2004), Adam Zeman (2004), Ondřej Zeman (2006), Štěpán Šindler (2004), Aleš Šmerda (1970).

Trenér: Aleš Šmerda, asistent: Ján Namešanský, vedoucí mužstva: Vladimír Schoř Vladimír (1976).

V prvním kole se Holubice utkají s ambiciózním soupeřem Slavií Hradec Králové. Ta se vloni netajila přáním přivést na východ Čech extraligu a mnoho nechybělo. V semifinálové sérii vyřadila bučovické sokoly a ve finále těsně podlehla Dobřichovicím. Kvalitu týmu vystihuje i její cesta Českým pohárem, v němž Královehradečtí vyřadili dva extraligové kluby a zahráli si Final four nejlepší čtveřice. Do těžkého zápasu může domácí kouč vybrat sestavu z takřka kompletního kádru, ovšem pro zranění ruky chybí jedna z letních posil Ivo Kobolka.

Říká se, že druhá sezona bývá pro nováčka kritická. Vypadá to, že v Holubicích podobné obavy mít nemusí. S průběhem letní přípravy i doplněním mužstva je Šmerda celkem spokojený. Holubice zaznamenaly o něco větší pohyb v širším kádru než druhý reprezentant Vyškovska v soutěži Sokol Bučovice. A je to i trochu z jiného soudku. Zkoušely hlavně mladé hráče na hostování a střídavé starty. Přesto zřejmě bude kouč spoléhat na tu »svoji« širší základní sestavu složenou ze zkušenějších borců.

„Příprava celkově byla slušná, jak letní část, tak ten necelý měsíc v hale. Docházka byla docela dobrá, řekl bych tak pětaosmdesát devadesát procent, takže také spokojenost. Co jsme chtěli, to jsme natrénovali. To omlazení je základní podmínka naší nejbližší budoucnosti, protože někteří starší hráči už jednoznačně řekli, že je to jejich poslední sezona. Máme jedno z nejstarších mužstev soutěži a ta základní šestka je možná úplně nejstarší, takže jsme vlastně nuceni ty mladé kluky tam dávat. A nejen v této sezoně, ale pak i v dalších. V béčku máme několik nadějných perspektivních kluků,“ ujistil kouč.

Stejně jako sokoli z Bučovic nabídnou i Holubičtí už na začátku sezony svým fanouškům sladký »bombónek«. Vítězstvím v turnaji prvního kola Českého poháru získali pro druhé, které se hraje na jediný vyřazovací zápas, atraktivního soupeře. Do Holubic přijede bronzový tým loňského ročníku extraligy Kladno. Domácí fanoušci se mohu těšit, že se v dresu soupeře představí na mateřské palubovce odchovanec Lukáš Čeketa. Zápas by se měl hrát v prvním říjnovém týdnu, ale o termínu budou kluby ještě jednat.