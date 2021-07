Běželo se opět od lulečského koupaliště v přírodním lomu U Libuše po pískové sypané cestě v lesích směrem na Pístovice a zpět. Závod byl prvním dílem letošního Nemojského běžeckého léta. Bohužel, letos nepřilákal tolik zájemců, jako v předchozích letech. Ta závodní pauza byla i pro vytrvalostní běžce přece jen předlouhá…

Lulečská šestka

Výsledky:

Muži: 1. Tomáš Steiner (AK Drnovice) 20:52 min., 2. Pavel Dvořák (Atletika Alojzov) 21:01, 3. Jan Pařík (Meteor Brno) 22:21 atd.

Ženy: 1. Anežka Langhammerová 25:52, 2. Lenka Hrabovská (obě AK Drnovice) 25:53, 3. Jana Fritscherová (Liga 100 Olomouc) 26:57 atd.

Více a kompletní výsledky včetně Vyškovské běžecká tour po 2. závodě jsou na: www.akdrnovice.eu

To ale neznamená, že nebyl zajímavý. Obě hlavní kategorie nabídly dramatickou koncovku. Na vítězném Steinerovi se přece jen projevila fyzická a možná i psychická únava z náročného „pobytu“ v tornádem postižených obcích. Přestože vyhrál, musel si máknout. Za ním totiž pořád na krátký dohled běžel skvěle Pavel Dvořák z Alojzova. Drnovická jednička si ale pozici hlídala. Pokud Steinerovi soupeř začal dýchat na záda, dokázal vždy zrychlit.

„Jsem docela dost zbitý po tom zásahu na jihu Moravy. Zkusil jsem to napálit a vydržet co nejdéle. Nakonec to vyšlo, ale šel jsem nadoraz. Ale je to konečně vítězství, a to se počítá,“ komentoval Steiner svůj výkon. Hluboké smeknutí zejména před tím, co mu předcházelo.

Běh žen se stal velkou bitvou kamarádek z AK Drnovice. Vítězná Anežka Langhammerová do poslední chvíle nevěděla, zda se jí podaří uvolnit z práce a bude vůbec v Lulči startovat. Nakonec to vyšlo, ale závod si protrpěla až do morku kostí. Vítězství uhájila o pouhou vteřinu před drtivě finišující Lenkou Hrabovskou.

„Škoda, že to dnes nebylo o pár metrů delší. Myslím, že bych Anežku dnes porazila. Bylo na ní vidět, že se trápí, ale já začala finišovat pozdě a už jsem to nestihla,“ trochu v cíli zalitovala Hrabovská.

„Tak nadoraz jsem snad ještě nikdy neběžela. Nemohla jsem se pořádně rozběhnout a od začátku jsem se trápila. Byla jsem ráda, že jsem to první místo vůbec uhájila,“ přiznala Langhammerová.

Čtrnáctý ročník Lulečské šestky byl součástí seriálů Velká cena vytrvalců Olomouckého kraje a Vyškovská běžecká tour a už podesáté se běžel jako Memoriál Lenky Höferové.

„Byla vynikající atletkou a šestého července by oslavila 58 let. Závod se běží v místech, která měla tak nesmírně ráda. Nemojany jí byly druhým domovem a zároveň zde pracovala jako ředitelka základní školy. Lidé ze vsi, stejně jako my běžci jsme ji měli velice rádi,“ připomněl ředitel závodu a trenér drnovických běžců Zdeněk Smutný.

Nemojské běžecké léto si drží svůj punc výjimečnosti. Tři běhy v okolí Nemojan pořádá AK Drnovice ve spolupráci s Obecním úřadem Nemojany, Orlem Vyškov a místním Sokolem.