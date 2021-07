Výsledky - 7. kolo:

JEŽKOVICE - HOLUBICE B 1:6

Ježkovice: Hynšt, Černoch, Svoboda, Strnad, Blahout.

Holubice: Fendrichová, Pavlíček, Šišma, Roman Dlabka , František Dlabka, Sušil.

Hned prvních dvojicích se ukázala zkušenost holubických nohejbalistů, kteří vyhráli obě dvojky a ujali se vedení 2:0. V prvním zápase trojic ve vyrovnaném průběhu se Ježkovice dobře bránily, hosté nebyli v koncovce přesní a zápas ve třetím setu vyhráli domácí. Další průběh ale už měli hosté zcela pod kontrolou.

„6:1 je hezký výsledek a po předchozích dvou prohrách jsou to důležité body do tabulky. Ale hlavně jsme si všichni i přes velké horko krásně zahráli,“ kvitovala hráčka hostujících Holubic Romana Fendrichová.

Zápasy Ivanovice - Bučovice a Hlubočany – Moravské Prusy A byly odloženy.

Tabulka OP:

1. Luleč 6 33:9 17

2. Ivanovice n. H. 5 26:9 12

3. Holubice B 5 20:15 9

4. Bučovice 4 4:14 5

5. Mor. Prusy A 4 12:16 5

6. Hlubočany 5 12:23 4

7. Holubice 2 9:5 3

8. Ježkovice 4 7:21 3

9. Moravské Prusy B 5 7:28 2

8. kolo – pátek 25. 6.: Luleč – Ivanovice n. H. (17.00).

Neděle 27. 6.: Holubice A - Hlubočany (10.00), Holubice B – Moravské Prusy B (10.00), Bučovice - Ježkovice (10.00).

Dohrávka 4. kola:

HOLUBICE A – LULEČ 2:5

Holubice: Soukup, Navrátil, Malec, Havránek, Duchoň.

Luleč: Höfer, Müller, Deutsch, Dočkal.

V jednom ze šlágrů okresního přeboru byli domácí v plné sestavě, hostům chyběl zraněný Vlach. Úvod byl vyrovnaný. Domácí Soukup s Navrátilem v koncovce třetího setu prohráli s dvojicí Höfer - Müller. Pak si Malec s Havránkem lehce poradili s hostující dvojicí Deutsch – Kroutilík. Celkem v pohodovém tempu lulečská trojice Müller – Deutsch - Höfer se střídajícím Dočkalem vrátila hostům vedení - 1:2. Hladká výhra dvojice Malec - Duchoň nad dvojkou Höfer - Kroutilík pak zase srovnala stav na 2:2. Klíčovým zápasem pro celé utkání byl následující odvetný zápas trojic. Za domácí nastoupili Duchoň, Malec a Havránek a za Luleč Müller, Deutsch a Kroutilík.

Na začátku domácí našli recept na Müllerův útok a navíc jim pomohly nepřesnosti ve hře hostů. Ve druhém setu za stavu 5:2 si Ivo Duchoň při došlápnutí poranil achillovku. Zápas byl přerušen a pauza a následné vynucené střídání více prospěly hostům, kteří průběh otočili a opět šli do celkového vedení. V odvetné dvojce si domácí chtěli zajistit alespoň bod do tabulky. Bohužel pro ně hostující Müller s Höferem dokázali využívat nepřesností Malece s Havránkem na příjmu a v obou setech šli do komfortního vedení, které si uhlídali. Poslední zápas pak rozhodl, že i třetí bod poputuje do Lulče. Po vyrovnané třísetové bitvě jej hostům zajistila formace Deutsch – Kroutilík.

„Celé utkání bylo na vysoké úrovni a hrálo se ve skvělém tempu. Holubické áčko je vždy silné a opět to potvrdilo. Dovoluji si říct, že pokud by se nezranil Duchoň, tak bychom byli rádi i za bod. Takhle, bohužel pro domácí, bereme tři a pokračujeme ve stanoveném cíli pro letošní sezonu. S naším herním projevem ale nemohu být spokojený. Utkání sice bylo za pekelného horka, ale podmínky jsou pro všechny stejné. Udělali jsme spoustu nevynucených chyb a nezvládali některé základní herní dovednosti, což Holubičtí vždycky potrestali. Doufám, že v pátek, kdy hrajeme s Ivanovicemi o potvrzení prvního místa, se vrátíme zpět k předchozím výkonům,“ byl přes výhru kritický lulečský kapitán Martin Müller.