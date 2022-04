Závod o délce 200 kilometrů za polárním kruhem navíc uběhl ve výborném čase 14:46:29 hod. a umístil se na 144. místě ze 440. závodníků, kteří stihli dojet do cíle ve stanoveném limitu třiceti hodin. Z původních rekordních 512 závodníků na startu, jich na trati 72 vzdalo. Start byl v 5:30 ráno a poslední závodníci dojeli do cíle druhý den dopoledne.

„Závod mně vyšel, jako ještě žádný jiný. Skoro celý den svítilo sluníčko s teplotou kolem minus tři stupně Celsia. Výborně se mi podařilo připravit lyže a skvěle jsem zvolil taktiku k dosažení výborného výsledku,“ říká Trávníček.

Původní trať měla mít délku 220 km, ale pořadatelé ji zkrátili o 20 km, kvůli vodě na jezeře před obrátkou, která byla na 90 km.

„Začal jsem raději pomalu, s respektem k délce trati a postupně jsem se celý závod propracovával dopředu. Směrem na obrátku se jelo proti větru v jedné stopě, a proto se tvořily skupinky, v nichž jsem se držel na jejich konci v závětří. Po obrátce se překvapivě vítr neotočil, ale opíral se nám do zad, což nám hodně pomohlo. Vlastně od toho devadesátého kilometru jsem začal závodit. Jenže nebylo moc s kým, protože mezi námi byly již tak velké rozestupy, že jsem dlouhé kilometry před sebou ani za sebou nikoho neviděl. Tak jsem si užíval krásy okolní krajiny,“ usmívá se všestranný sportovec a přiznává.

„Když jsem před sebou někoho v dálce zahlédl, působilo to na mě, jak červený hadr na býka. Musel jsem ho co nejrychleji dojet, pak se přes něho dostat a zmizet v dálce. Za celou trať jsem nezažil jedinou, byť malinkou krizi. Stále jsem ji očekával, ale nepřišla. Do cíle mě hnal i blížící se západ slunce a tím také větší zima. Teplota klesla k -10°C a s čelovkou jsem jel jen asi posledních dvacet kilometrů. I tak jsem si to skvěle užil. Nic lepšího jsem za celou svoji lyžařskou kariéru nezažil,“ ujšťuje Trávníček.

Závodu se zúčastnili také další dva lyžaři z vyškovského okresu. Na 230. místě skončil Ondřej Leitner v čase 16:56:42 hod. a 275. dojel Aleš Jakeš v čase 18:03:56 hod.