V předposledním kole základní části I. ligy volejbalistů zůstalo Vyškovsko bez bodu. Sokol Bučovice podlehl v malém derby Volejbalovému klubu Brno 1:3, Holubice nestačily na již jistého vítěze skupiny B Slavii Hradec Králové 0:3.

Volejbal - I. liga: VK Brno - Sokol Bučovice 3:1. | Foto: Deník/Zdeněk Vlach

Výsledky obou zápasů ani pro jednoho z aktérů nic neřešily. Bučovice a Hradec Králové postupují do nadstavbové čtvrtfinálové skupiny, Brňané a Holubičtí budou hrát ve skupině o záchranu, přičemž do skupiny o postup i záchranu si týmy přenesou jen vzájemné výsledky.

Trenér brněnských juniorů Jaroslav Šamšula ovšem úvahu o tom, že v zápase s Bučovicemi o nic nešlo velmi rezolutně odmítl.

I. liga mužů:

VK Brno –

TJ Sokol Bučovice 3:1

Sety: 25:21, 22:25, 25:21, 25:23.

Brno: Jehlička, Novák, Benko, Kudla, Bukáček, Waaclaw (L) – Vítámvás, Fitz, Řehoř, Smolák, Havlíček. Trenér: Jaroslav Šamšula.

Bučovice: Roman, Struška, Mlčúch, Neubauer, Minda, Špelda (L) – Gálik, Jakubec, Vodička (L), Červinka, Štefko, Luska. Trenér: Zbyněk Čížek.



TJ Holubice – Slavia Hradec Králové 0:3

Sety : 27:29, 25:27, 22:25.

Holubice : Bláha, Mrázek, Muroň, Písařík, Koukal, Adamec, Russnák, Sankot, Lukšíček, Masař. Trenér: Aleš Šmerda.

Tabulka :

1. Hr. Králové 11 8 1 1 1 30:11 27

2. BV Ostrava 12 6 3 0 3 28:15 24

3. Bučovice 11 6 1 2 2 26:17 22

4. Vel. Meziříčí 11 4 2 1 4 22:21 17

5. VK Brno 11 4 0 2 5 17:23 14

6. Holubice 11 1 1 3 6 14:30 8

7. Kolín 11 1 1 0 9 9:29 5

Příští kolo : Bučovice – Holubice, pátek 1. 12. (19.00), SH Školní ulice. Velké Meziříčí – VK Brno, pátek 1. 12. (19.30).

„Nezkoušel jsem nikoho nového a hráli jsme v nejsilnějším složení. Vždycky jde o něco, ne že o nic nejde. Každý mistrovský zápas hrajeme naplno a neuznávám, když se říká, že o nic nejde. Takže jsem byl spokojený s maximální bojovností a hlavně, že ti mladí kluci dokázali, i když se jim v určitých momentech nedařilo to utkání zlomit. Myslím tím ve čtvrtém setu, kdy jsme prohrávali o pět bodů, a přesto jsme to dotáhli a vyhráli,“ zdůraznil brněnský lodivod po vítězném zápase.

Brňané vyhráli zaslouženě. Za vítězstvím evidentně šli s větším zápalem, a také v důležitých herních činnostech favorita z Bučovic převyšovali. První set měli pod kontrolou od začátku. Do poloviny si vybudovali až sedmibodový náskok (14:7), kterým pohodově dotáhli set k výhře. Ve druhém se karty obrátily a naopak Bučovice si trpělivě budovaly »podložku« pro koncovku (15:21). Ve stejném duchu se pak zápas odvíjel prakticky až do koncovky čtvrté sady. Ve třetí zase brněnským juniorům stačilo průběžné vedení 15:12 – 19:15. V závěrečném setu měli sokoli pro koncovku k dobru dokonce pět bodů (15:20), ale právě v ní se ukázala větší »motivace« mladých Brňanů. Soupeři mečbol nepovolili a od stavu 20:23 sérií dobrých útoků a chyb hostů získali celý zápas pro sebe.

„Vedení o pět bodů v koncovce by se mělo dohrát na vítězství. Musíme si to rozebrat. Vystřídali jsme dva hráče, ale nepodařilo se nám složit balón v útoku. Možná jsme na to mohli reagovat dřív a vrátit to zpátky. Ale třeba za stavu 20:23 přihrajeme balón, který šel do autu, pak jsme dostali dvě esa. Domácí vyhráli zaslouženě, protože byli o malý kousek lepší útoku a hlavně výrazně lepší na servisu. My bychom s takovým výkonem, zejména co jsme předvedli na servisu, nemohli porazit nikoho z naší skupiny,“ zhodnotil utkání zklamaný kouč sokolů Zbyněk Čížek.

V jeho týmu poprvé v sezoně nastoupil zkušený Josef Mlčúch a větší herní prostor dostali zatím méně vytížení hráči ze širšího kádru. V jejich hodnocení už byl trenér mírnější.

„Mlčúch byl s námi poprvé a odvedl slušný výkon jak útoku, tak obraně. Naši mladí kluci se snažili a určitě nepropadli. Pro ně bylo dobré, že si mohli osahat mistrák v delších časových úsecích,“ dodal trenér Bučovic.

Jak bylo řečeno, body z tohoto utkání si soupeři do dalších bojů nepřenesou. Bučovice jdou spolu se Slavií Hradec Králové a Blue Volley Ostrava do čtvrtfinálové nadstavbové části, kde nastoupí proti třem nejlepším týmům skupiny A. To jsou Dobřichovice a béčka Liberce a Českých Budějovic. Hrát se bude o pořadí na prvních šesti místech pro play-off. Soupeři Volejbalu Brno a Holubic budou ve skupině o 7. - 14. místo MFF UK Praha, ČZU Praha, Lvi Praha B a Slavia Plzeň. Nejlepší dva týmy se ještě připojí k šestici čtvrtfinalistů pro play-off.

„Naším cílem je jednoznačně postup do play-off. Myslím si, že naše moravská skupina je o něco silnější než áčková, takže šance na postup rozhodně máme a půjdeme za nimi,“ zdůraznil Šamšula.

Zbývá samozřejmě odehrát ještě poslední kolo základní části. V pátek se týmy z Vyškovska v derby utkají v Bučovicích, Brňané se se základní částí rozloučí v důležitém utkání ve Velkém Meziříčí, z něhož se body do další fáze započítávat budou.