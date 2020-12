Plán splnil, tajné přání nevyšlo. Na mistrovství České republiky v přespolním běhu mílařů (4 km) v Běchovicích obsadil Marek Kalous z AHA Vyškov osmé místo.

Běžci AK AHA Vyškov na mistrovství republiky v krosu v Běchovicích. | Foto: Jiří Hajzler

Pozice v elitní české desítce odpovídá jeho cílům pro mistrovský závod. „Desítka, to je jasné, ale chtěl bych být co nejblíže medailovým pozicím,“ sdělil před startem letošní vicemistr republiky v běhu mužů do dvaadvaceti let na 1500 metrů.