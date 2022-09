„Takhle jsme nechtěli začít turnaj. Zklamali jsme všechny fanoušky, co dnes přišli, ale je to teprve začátek a máme ještě čtyři utkání. Věřím, že hráči se z toho oklepou,“ řekl trenér Ronen Ginzburg, jehož tým čeká hned v sobotu duel s favorizovaným Srbskem.

Satoranský se zranil na turnaji v Hamburku a po středečním individuálním testu stihl ve čtvrtek s týmem poslední večerní předzápasový trénink. Přesto se lídr týmu zařadil proti Polsku hned do zahajovací sestavy.

„Pokud jde o nasazení Tomáše Satoranského už do základní pětky, rozhodli jsme o tom dnes ráno. Pokud měl hrát, tak zápas musel začínat. Nechtěli jsme, aby hrál víc než 15 až 20 minut. Jistě, v některých místech nám pak v utkání chyběl, ale musel dostat odpočinek. Není na sto procent, ale co dokázal po tom zranění, je úžasné. Na konci i při vyrovnaném stavu jsme ho do hry nedali, abychom neriskovali případné zranění,“ prohlásil kouč.

Nerozhodný stav

Češi desetibodovou šňůrou, kterou završil trojkou Jaromír Bohačík, snížili až na 35:36. V 18. minutě po průniku Tomáše Kyzlinka Češi vůbec poprvé vedli 41:40. Z dálky odpověděl Slaughter, po krásné souhře Satoranského s Kyzlinkem a skórujícím Patrikem Audou a třem proměněným trestným hodům Hrubana to bylo zase 46:43, ale na hlavní přestávku se šlo za nerozhodného stavu.

Do druhé poločasu opět vstoupili lépe Poláci a díky pěti bodům Slaughtera a koši Balcerowského unikli na rozdíl sedmi bodů. Na reakci domácího výběru dokázal soupeř vždy odpovědět a naopak Michal Sokolowski zvýšil už na 64:55. Odpověděl Krejčí trojkou a asistencí Audovi. Jenže po koši s proměněným trestným hodem Jakuba Schenka a potrestání ztráty Ondřeje Sehnala Aaronem Celem to bylo opět o devět bodů.

Nahoru dolu

Sehnal zareagoval trojkou a v úvodu poslední čtvrtiny měl přesnou mušku Hruban, ale Poláci šli opět do náskoku až o osm bodů. Češi díky Peterkově trojce, jedné proměněné šestce Bohačíka a koši Kyzlinka snížili na 76:78, ale soupeř se držel v náskoku hlavně díky střelcům Ponitkovi a Slaughetovi a závěr opanoval.

„Poprvé jsme hráli v této velké aréně, od začátku jsme cítili trochu tlak. Bylo tam hodně dobrého i špatného, skóre se přelévalo nahoru dolu a na konci jsme to nedotáhli k výhře. Udělali jsme nějaké chyby v obraně, které vedly k lehkým košům soupeře. Tam jsme měli odvést lepší práci,“ přiznal Patrik Auda.