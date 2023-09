Bez jednoho dvacet hráčů aktuálně čítá širší kádr volejbalistů TJ Sokol Bučovice. Na pátečním startu I. ligy, tedy druhé nejvyšší české soutěže, bude ale chybět několik zraněných. „Ukazuje se, že je důležité mít širší kádr. Určitě se nebudeme na nějaké marody vymlouvat,“ zdůrazňuje trenér a manažer oddílu Zbyněk Čížek. Bučovičtí zahájí nový ročník domácím soubojem s nováčkem z Kolína.

Kdo vám tedy bude v úvodu chybět?

Momentálně netrénuje pro zranění kotníku Tomáš Fila, po akutních operacích mají Patrik Minda a Tomáš Kristián, v minulém týdnu se nově zranil druhý univerzál Miloš Koudelka. Bohužel, jsou to všechno dlouhodobá zranění. To je dost a jsou tam i nějaké drobnější šrámy, ale určitě se s tím vyrovnáme.

I. liga mužů

1. kolo:

Sokol Bučovice – TJ Kolín, pátek 22. 9. (19.00), sp. hala Školní ulice.

2. kolo:

Slavia Hradec Králové – Sokol Bučovice, sobota 23. 9. (17.00).

Sokol Bučovice - širší kádr: Michal Borski, Tomáš Fila, Jakub Gálík, Vít Jakubec, Ivo Kobolka, Miloš Koudelka, Tomáš Kristian, Čeněk Luska, David Masař, Patrik Minda, David Neubauer, Richard Struška, Šimon Tříska, Michael Vodička, Lukáš Čeketa, Kristián Červinka, Michael Špelda, Jan Štefko, Václav Žák.

Trenér: Zbyněk Čížek, asistent: Zdeněk Sklenář.

Jak byste okomentoval letní změny v kádru?

Pokud by to mělo být stručně, tak, že bychom měli být silnější. Jinak mě těší, že se podařilo najít společnou shodu u přestupu Lukáše Čekety (juniorský reprezentant, odchovanec Holubic, pozn. red.) z Kladna. Věřím, že bude platnou posilou v ofenzivě. Naši fanoušci se mohou těšit i na univerzála se zkušenostmi z rakouské ligy Jana Štefka, kterého jsme přivedli teď těsně před sezonou. Šanci určitě dostane i mladý talent z Vyškova Čeněk Luska. Při tom počtu dlouhodobě zraněných, a také podle vývoje soutěže může být, že ještě někdo přijde. A musím zmínit i další velkou posilu. Jaroslav Vlk odešel trénovat brněnské extraligové šelmy a mým asistentem teď je Zdeněk Sklenář, hlavní trenér extraligového Zlína, který nedávno zaznamenával statistiku reprezentačního mužstva na mistrovství Evropy.

Vrátili jste se na začátku přípravy na nový ročník k nevydařené koncovce toho minulého?

Vyhodnotili jsme si to samozřejmě bezprostředně a jistěže z toho vyplynuly i věci pro letní přípravu.

Co konkrétně?

Je toho samozřejmě víc a není to jen o herních záležitostech. Tak například, pokud jsme dobře útočili, tak nám šly všechny následné činnosti. Ale jakmile se nám trochu přestalo dařit, tak nám zase naráz všechny odcházely. Nedovedli jsme si něčím pomoc. Teď jsme přivedli některé nové hráče na konkrétní pozice a poslední měsíc se zaměřujeme na souhru bez ohledu na výsledky zápasů. Věřím tomu, že máme nějakou zvyšující se úroveň toho, kam by se to mělo posouvat. Jsem přesvědčený, že do sezony vstoupíme dobře.

V poslední přípravě, kterou byl turnaj prvního kola Českého poháru, jste ale prohráli oba zápasy, s domácím Kojetínem 1:3 a Novým Jičínem 2:3.

Už jsem to naznačil, výsledky nerozebíráme. Pořád jsme zkoušeli nějaké alternativy. Něco se ukázalo, že nám funguje, něco, že ještě ne. Ano, a částečně mě to připomnělo i to, na co jste se ptal, tedy to domácí čtvrtfinálové utkání s Velkým Meziříčím. Když jsme skládali, tak jsme byli silní a odvážní na servisu i v obraně. Ale když jsme neskládali, tak nám odešly i další herní činnosti. Na tom tvrdě pracujeme. Tento týden děláme na servisu a přihrávce a koncem týdne budeme finalizovat tu celkovou sehranost.

Po svém vstupu na druhou scénu českého volejbalu jste se až na tu loňskou „výjimku“ vždy probojovali do závěrečných kol play-off. Dá se předpokládat, že takový plán máte i nyní.

Letos je to trochu složitější a teď nemůžu říkat, co bychom chtěli na konci sezony. Soutěž má naprosto nový herní klíč. Základní část se bude hrát ve dvou sedmičlenných skupinách, ze kterých postoupí první tři do nadstavby. Takže se nechceme upírat na to, co bude v únoru, nebo v březnu, ale soustředíme se na to, co skončí prvního prosince. To znamená postoupit ze základní části. To je první úkol a pokud by se někomu zdál jednoduchý, tak připomínám hned první dva soupeře. Jako nováček nevyzpytatelný, ne moc čitelný a určitě nebezpečný Kolín a pak Hradec Králové, který se posílil a určitě je největším favoritem soutěže. A jasné to není ani dál. Brno bylo loni ve finále, opět silný bude Blue Volley Ostrava, jak si vedlo v play-off Velké Meziříčí si všichni dobře pamatujeme. A samozřejmě se musí počítat i s Holubicemi, které mají hodně zkušený kádr a určitě budou nepříjemným soupeřem pro každého. Zkuste z toho přesně natipovat postupující trojku…

Máte pravdu, to je hodně nabitá východní, nebo možná moravská skupina…

Velice důležitý bude vstup do soutěže a my zase budeme chtít stavět na domácím prostředí, kde nám vydatně pomáhají naši fanoušci. Rozhodně chceme potvrdit, že doma jsme silní. V minulém ročníku jsme doma prohráli pouze jednou a to bylo shodou okolností právě s tím Velkým Meziříčím ve čtvrtfinále. K postupu bude pořeba být opět maximálně úspěšní doma a přivézt nějaké body z venku.