Jeseník není na špici druhé ligy jen proto, že úvodní čtyři vyhrané zápasy nakonec prohrál kontumačně. Že to klub, který má domácí prostředí ve sportovní hale v Mikulovicích, míní s návratem mezi elitu vážně, dokladuje celá jeho činnost i po deprimující kontumaci.

AC Gamaspol Jeseník – SK Amor Kloboučky Vyškov 4:2

Poločas: 1:1. Branky: 9. Plhák a 21. Plhák, 30. a 36. Vavrač – 7. Ševčík (Tichý), 40. Horváth. Rozhodčí: Havlík, Filipský. ŽK: Macura (Jes.). Diváků: 200.

Jeseník: Till (Koníček) – Gnida, Kozelský, Macura, Marcinov, Mráz, Nguyen, Novák, Plhák, Vavrač, Žák.

Amor: Burianek (Vrba) - Nový, Ševčík, Procházka, Horváth, Tichý, Chubirka, Handlíř, Koudelka, Rozehnal, L. Němec. Trenér Ladislav Štrublík.

Do utkání s Amorem mužstvo nastoupilo pečlivě připravené, rozcvičené a v nejsilnější sestavě. „Už jejich předzápasová příprava nasvědčovala tomu, že na nás nastoupí maximálně koncentrovaný, bojovný a velmi kvalitní tým. Kluky jsem upozorňoval především, abychom zachytili začátek zápasu. Ty mají domácí velice dobré a pokud jdou do vedení, tak jejich sebevědomí naroste a je velice těžké skóre otočit. Proto jsme se nechtěli dostat pod tlak a třeba i inkasovat dvě nebo tři branky. To se více než povedlo. Zápas jsme rozehráli fantasticky, šli jsme do vedení a celý první poločas jsme hráli výborně,“ zhodnotil Štrublík první dvacetiminutovku, která skončila nerozhodně 1:1.

Výkon svého týmu označil za jeden nejlepších z celé sezoně. „Myslím, že jsme byli lepším týmem než zaskočení domácí, i když ti rozhodně nehráli špatně,“ zdůraznil šéf lavičky Amoru.

Do druhého poločasu udělal změny v sestavě, především proto, aby a dal i dalším hráčům šanci zahrát si proti vynikajícímu soupeři. Bohužel tento tah nevyšel. Gamaspol otočil skóre na 2:1 a hlavě se uklidnil. Přidal další branky a zápas dovedl k zaslouženému vítězství. „Já to beru na sebe, ale zklamaný nejsem. Osahali jsme si zkutečnou futsalovou kvalitu. Bohužel jsme udělali školácké chyby, které tak zkušený tým potrestal. My jsme stále dřeli a měli i nějaké šance, ale na obrat v utkání to nestačilo. Jeseníku gratuluji k třem bodům a návratu do boje o druhé místo. A také klobouk dolu před jejich fanoušky. Kéž by tolik lidí chodilo i na jiná utkání,“ dodal Štrublík.

Další zápas II. ligy sehraje Amor doma. V hale ZŠ Vyškov-Purkyňova přivítá v sobotu ASM Dolní Loučky. Zápas začne v 19.00 hodin.