Město Vyškov ocení své nejlepší sportovce roku 2023. Rozbíhá se tradiční anketa

Kdo bude nejlepším sportovcem Vyškova za tento rok, to rozhodne tradiční anketa „Sportovec Vyškova“. V těchto dnech se rozbíhá již její 22. ročník a v prvním »kole« navrhnou své kandidáty sportovní oddíly a kluby. Mohou to udělat do 8. prosince.

Nejlepší sportovci Vyškova za rok 2022 převzali ceny a diplomy na slavnostním galavečeru. | Foto: Gábina Vašíčková