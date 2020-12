O něco menší startovní pole šestnáctého ročníku vynahradila jeho větší pestrost. Především atleti z Blanska využili možnosti po delší době si „naostro“ zazávodit. Ale nechyběli ani zástupci jiných okresů a oblastí. Ve výsledkové listině u těch nejmladších běžců je dokonce zástupkyně Dukly Praha.

„Dva měsíce vlastně nebyly žádné závody a Vyškov je kousek od Blanska, takže jsme sem prostě museli zajet s mojí tréninkovou skupinou. Tedy dětmi, které trénuju. Byly to fajn závody, počasí bylo suprové, byli jsme i na stupních vítězů. Takže celkově je to velká spokojenost,“ radoval se a chválil vítězný Kohut.

Ve Vyškovském Mikulášském běhu nastoupil podruhé a opět z toho bylo vítězství. V pěkném souboji s domácím Markem Kalousem atakoval vlastní traťový rekord. Ten nakonec odolal, což ale vítězi dobrou náladu nepokazilo.

„Marek mně přinutil běžet svižně, ale hlavně jsem si přijel po tak dlouhé pauze zaběhat a zazávodit. A samozřejmě i vyhrát, ale to bylo tak trochu navíc. A že držím rekord, to jsem vůbec nevěděl,“ usmíval se hlavní favorit, který patří do absolutní české vytrvalecké špičky. Letos vybojoval čtvrtá místa na mistrovství republiky v běhu na deset kilometrů a v půlmaratonu.

V souboji zkušeného blanenského běžeckého matadora s vyškovským talentem Kalousem, letošním mílařským vicemistrem republiky v kategorii do 22 let, nakonec rozhodly zkušenosti. Kohut postupně zvyšoval tempo a do cíle doběhl s bezpečným náskokem. A jen o čtrnáct vteřin za svým traťovým rekordem. Obhájce loňského prvenství Jakub Bárek v hlavním závodě nestartoval a v „interním“ souboji juniorů na kratší trati kvalitním výkonem zdolal Martina Čmelíka z Fénix sportu Blansko.

Obhájkyně ženského titulu Irena Pospíšilová tentokrát „Mikuláše“ vynechala. Domácí juniorky Soňa Mihulová a Tereza Mazlová pak marně naháněly svoji vítěznou a o rok, resp. o dva, starší soupeřku Mrázkovou. Ta ve Vyškově zvítězila poprvé.

Mnohem těžší než proběhnout tratě to letos měli pořadatelé. Zachovali však tradici, dárky a medaile rozdávali Mikuláš s andělem a čerty. Ostatní omezující opatření byla náročná, třeba už samotné použití tradiční tratě na stadionu Za parkem a ve Smetanových sadech, nemožnost použít šatny, omezený vstup na stadion atd.

„Moc mě těší, že jsme přesto pořadatelsky všechno zvládli a opatření nakonec vlastní závod až tak nepoznamenala a nevzala chuť běžcům, kteří předvedli nadšené výkony. Většina z nich soutěžní atmosféru výrazně postrádala. Závod se určitě vydařil a byl vítaným zpestřením mnohdy monotónní přípravy posledních týdnů,“ s ulehčením konstatoval šéf pořadatelů z AHA Vyškov Jiří Hajzler.

Zároveň s dekorováním vítězů Vyškovského Mikulášského běhu převzali své medaile nejlepší závodníci tradičního běžeckého seriálu Dlouhá míle – pro děti a mládež okresu Vyškov. V tomto roce měl šest závodů: Běhání se svíčkou, Memoriály, Čokoládová tretra, Vyškovská míle, Pístovická riviéra a právě sobotní běh s Mikulášem. Do seriálu se započítávaly čtyři nejlepší výsledky.

Vyškovský Mikulášský běh (4,8 km):

Muži A: 1. Jan Kohut (Fénix sport Blansko) 15:25 min., 2. Marek Kalous (AHA Vyškov) 15:38, 3. Michal Šeděnka (Fénix sport Blansko) 16:27, 4. Pavel Dvořák (AK Prostějov) 16:30, 5. Jiří Němeček (AHA Vyškov) 17:02, 6. Stanislav Široký (AK Blansko Dvorská) 17:55 atd.

Ženy A: 1. Natálie Mrázková (Olymp Brno) 19:37, 2. Soňa Mihulová 20:01, 3. Tereza Mazlová (obě AHA Vyškov) 20:08, 4. Adriana Horňová (Fénix sport Blansko) 20:31, 5. Eva Zabloudilová Olymp Brno) 21:13, 6. Lenka Hrabovská (AK Drnovice) 21:30 atd.

Vítězové dalších kategorií:

Muži B: 1. Milan Vrána (nereg.). Junioři: 1. Jakub Bárek. Dorostenci: 1. Mario Hajzler (oba AHA Vyškov). Starší žáci: 1. Matyáš Charvát (Elite Sport Boskovice). Mladší žáci: 1. Martin Šír (BYAC Brno). Ženy B: 1. Gabriela Uhříková (nereg.). Juniorky: 1. Sabina Fiantová (AHA Vyškov). Dorostenky: 1. Ivana Kobylková (Orel Vyškov). Starší žákyně: 1. Pavla Čamlíková (AHA Vyškov). Mladší žákyně: 1. Monika Železníková (Slovácká Slavia Uherské Hradiště). Přípravka – hoši: 1. Šimon Bučo. Minipřípravka - hoši A st.: 1. Kryštof Krejčík. Hoši B ml: 1. Jakub Štébl. Hoši C nejml.: 1. Matěj Honel (všichni AHA Vyškov). Přípravka - dívky: 1. Nikol Procházková (Olymp Brno). Minipřípravka - dívky A st.: 1. Veronika Bučová (AHA Vyškov). Dívky B ml.: 1. Eli Anna Milfait (Dukla Praha). Dívky C nejml.: 1. Mia Ronja Milfait (nereg.)

Vítězi seriálu Dlouhé míle 2020

Nejmladší žákyně: Maja Tomanová. Nejmladší žáci: Matyáš Čapek. Mladší žákyně: Stela Tomanová (všichni Orel Vyškov). Mladší žáci: Patrik Pukowietz. Žákyně: Pavla Čamlíková. Žáci: Michal Derka (všichni AHA Vyškov). Dorostenky: Iveta Trojancová (Orel Vyškov). Dorostenci: Jakub Derka. Juniorky: Sabina Fiiantová. Junioři: Jakub Bárek (všichni AHA Vyškov).