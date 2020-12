Ve Vyškově se běželo 4,8 kilometru, v Praze na mistrovství České republiky v krosu mužů si to rozdají na trati o 800 metrů kratší. To by mohla být trochu výhoda mladého mílaře AHA Vyškov. „Podle mě patří Honza ke třem největším favoritům. Na druhou stranu je ale zvyklý především na delší tratě," upozornil Kalous.

Svého o patnáct let staršího soupeře z Fénix klubu Blansko zařadil do silné trojky velkých favoritů. S ním svého vrstevníka Dana Kotyzu z brněnské Univerzity a Patrika Vebra z USK Praha. Ten přijede obhajovat bronz, přičemž obhájce titulu Brňan David Foller a loni stříbrný Jan Sýkora z Dukly Praha ve startovní listině chybějí.

„Danovi tyto tratě sedí a umí je běhat. Honza Kohut teď má výbornou formu. Patrik určitě bude zase chtít medaili. Ti tři by se tedy měli mlátit vpředu a já bych se nejraději držel někde za nimi. To znamená konečné umístění určitě do desítky, ale nejraději někam blízko medailovým pozicím. Mílařská trať je hodně zajímavá, protože tam může více lidí překvapit,“ naznačil své záměry letošní vicemistr republiky v běhu mužů do dvaadvacet let na 1500 metrů na dráze.

Jako hlavně dráhový běžec dobře ví, že v krosu je ošidné něco plánovat.

„Jednoduše vám třeba nemusí sednout trať, protože každá je úplně jinačí. Čas se v toto případě neřeší, i když jsou to stejné čtyři kilometry. Takže se bojuje o umístění. Já třeba jsem těžší běžec, takže by mě vyhovovala víc tvrdší trať. Když bude měkká budu se víc trápit,“ sdělil dvacetiletý závodník.

Určitou nevýhodou mladého Vyškovana je, že v Běchovicích bude startovat poprvé. Velmi sportovně ale upozorňuje, že jen znalost tratě, kterou je vybavena většina jeho soupeřů, rozhodovat nebude.

„Mílařská trat čtyři kilometry je samozřejmě hodně něco jiného než desetikilometrová u vytrvalců. Takže pro nás dráhové mílaře, kteří nemáme naběhané takové objemy, je trochu přijatelnější. Já ji opravdu vůbec neznám, jdu úplně do cizího prostředí. Seznámit se s ní asi nebudu mít možnost. Jen trošku se dá okouknout při rozcvičení, ale pokud se nepoběží na okruhy, tak se s ní prostě seznámit nejde. Jistě, Pražáci ji asi proběhnutou mají, jakousi výhodu tedy můžou mít. Ale jen o tom, znát trať, to rozhodně není. Především o výkonnosti,“ zdůraznil Kalous.

Jeho hlavním zaměřením jsou závody na dráze. Takže se na krosový šampionát nijak speciálně nepřipravoval. Jak už naznačil, počítá samozřejmě se zcela jiným způsobem běhu a obtížnosti.

„Teď se připravujeme hlavně na halu, naběháváme objemy, ale řekl bych, že tak nějak bokem je to i krosu. Naběhal jsem dost dlouhé úseky v parku, občas něco v poli a v lese, abych si zvykl na ten měkčí povrch. Takže cílené to není, ale v rámci přípravy na halu, bylo potřeba si to alespoň nějak osahat. V samotném závodě se samozřejmě vůbec nedá využít nějakou taktiku z dráhy. Na ní se člověk může soustředit na časy, za které by se to mělo běžet. V krosu je trat i prostředí úplně jiné. Tady musíte spoléhat na pocity, na to, co máte natrénované. Taktika je, jak jsem řekl, spíš hlídat si soupeře. Fakt se to nedá srovnat s dráhou,“ znova připomněl Marek Kalous.

Ten se po tak trochu rozpačitém začátku roku dostal v jeho závěru do dobré formy. V Ostravě na slavném mezinárodním mítinku Zlatá tretra byl velice spokojený s druhým místem na 1500 metrů a ještě víc se zaběhnutým časem 3:52.27 s. Na ten navázal zmíněným republikovým stříbrem na šampionátu mílařů do dvaadvaceti let.

„Ty poslední dva závody tu bilanci jakoby zachránily, i když za špatný rok bych tento stejně neoznačil. Ale kdyby se v Běchovicích zadařilo, tak by to mohla být ta pověstná třešnička na dortu,“ usmál se běžec AHA Vyškov.

Do Prahy z Vyškova vyrazí celkem osm reprezentantů. Do běhu dorostenců je přihlášený Mario Hajzler a do kategorie starších žáků Tomáš Pleva, Kryštof Vintera, Matouš Černý, Michal Derka a Filip Jašíček. V mladších žákyních si zazávodí Alžběta Suchomelová.