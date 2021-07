Na postupně rekonstruovaném stadionu ve Zlíně se nejvyššího domácího klání atletů zúčastnili tři závodníci AHA. Dorostenec Mario Hajzler mezi muži obsadil 12. příčku ve skoku o tyči výkonem čtyři a půl metru. Juniorka Tereza Mazlová byla třináctá v běhu na 3000 metrů překážek a výkon 12:11,85 min. je jejím letošním osobním maximem.

Kalous navázal bronzovou medaili na českém halovém šampionátu a přidal i bonus, když na 1500 metrů poprvé prolomil hranici 3:50 min. Výsledný čas 3:48,70.

„V ideálním počasí Marek prodal to, co předpovídaly časy z tréninku z posledního týdne. Věděli jsme, že má na dobrý čas a bylo dobré, že to měl tak i nastavené v hlavě. Věřil si, nenechal se strhnout rychle rozběhnutým závodem, běžel dohodnuté tempo a vybojoval skvělým osobákem krásné páté místo. Věřím, že je ještě rezerva, jak v tréninku, tak ve stravě. Máme vyzkoušený model tréninku a již třikrát se nám podařilo vyladit na vrchol sezony, což je také dobré zjištění,“ zhodnotil a chválil svého svěřence trenér Luboš Stloukal.

Ve Zlíně se bojovalo nejen o mistrovské medaile, ale také o limity na vrcholné mezinárodní akce, včetně Olympijských her. Nechyběli tedy nejlepší čeští atleti.

„Těžké konkurence se naši mladí atleti nezalekli a dokázali z těchto soubojů vyjít se ctí. Na vrcholném domácím měření sil skvěle reprezentovali klub i město. Zkušenosti ze startu mezi tyčkařskými hvězdami jsou pro Maria k nezaplacení. Zhostil se nelehkého úkolu dobře. Na druhý pokus dal základní výšku a následné zvýšení na 4,70 metru již bylo nad síly bronzového republikového medailisty mezi dorostenci. Ale soutěžit v jednom sektoru s Janem Kudličkou byl pro něj i životní zážitek. Totéž lze říci o Tereze. Zaběhla si letošní nejlepší čas. Překážková trať jí sedí a tohle vystoupení by mělo být motivací do další tréninkové dřiny,“ přidal k hodnocení vedoucí a trenér AHA Jiří Hajzler.