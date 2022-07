FAVORIT. Vítězem 109. ročníku Tour de France se stal Jonas Vingegaard z Dánska, který porazil o dvě minuty a 43 sekund šampiona předchozích dvou ročníků Slovince Tadeje Pogačara. Komu z nich fandil Svorada? „Nemám favorita, jsem spokojený, když je to napínavé až do konce, což bylo. Vingegaard loni skončil druhý a dalo se předpokládat, že bude patřit k hlavním favoritům, navíc byl v papírově silnějším týmu než Pogačar,“ uvedl třiapadesátiletý bývalý profesionál.

SÍLA TÝMŮ. Vingegaard měl k ruce silnou sestavu Jumbo-Visma, zatímco Pogačarův SAE Team Emirates přišel na Tour o čtyři muže. „Myslím, že v tom hlavním dnu, kdy ztratil Pogačar větší časový úsek, hrál tým velkou roli. Postupně se na něm vystřídali jezdci Jumbo-Visma, byla to týmová práce a jemu nezbývalo nic jiného než pokrývat nástupy. To je výhoda, když máte několik želízek v ohni, ale neřekl bych, že to bylo vše o jednom dni. Pogačar to zkoušel dál, ale stejně mu to nevyšlo, Vingegaard byl jednoznačně silnější, hlavně v posledním týdnu ho utrhl a pak ještě jednou v časovce. Měl nakonec převahu a nebylo to o jedné chvilce,“ popsal Svorada.

MLÁDÍ VPŘED. Tour de France opět nabídla atraktivní podívanou nejen díky souboji dvou nejlepších cyklistů. „Říkal jsem už několikrát, že mladá nastupující generace se toho nebojí, dělá cyklistiku zajímavou, nastupují, pokouší se o uniky, i když jim to nevyjde. Ať je to případ těch kluků, kteří mají možnost vyhrát Tour jako Vingegaard a Pogačar, ale taky Egan Bernal, Richard Carapaz, Mathieu van der Poel, Remco Evenepoel nebo Wout van Aert. Všichni dělají závody zajímavé,“ pravil.

MIMOZEMŠŤAN. V přímých přenosech komentátoři několikrát označili Wouta van Aerta z Belgie za mimozemšťana. Vítěz zeleného trikotu v bodovací soutěži na Tour ukázal, že umí spurtovat, jezdit do kopců a ovládá časovku. Může vyhrát i třítýdenní etapák? „Van Aert se zlepšuje každý rok a nepřestává mě překvapovat, ale jet tři týdny o žlutý dres je ještě o něčem jiném. Stěžejní jsou kopce a jeho fyzická konstituce není uzpůsobená na tento typ výkonů, asi by bylo extrémně složité se přetransformovat na nějakého vrchaře, ztratil by něco na rychlosti. Myslím, že to je jeho doména a měl by ji využít,“ zmínil Svorada.

TŘETÍ VZADU. Britský cyklista Geraint Thomas ze stáje Ineos Grenadiers obsadil na Tour de France třetí místo a dokázal, že s bývalým vítězem Staré dámy se stále musí počítat. „Ukázal velmi vysoký standard. Mladší kluci sice mají dynamiku, kterou už ztratil, ale to neznamená, že nemůže vyhrát. Viděli jsme, že za tři týdny se na Tour může stát cokoli, kterýkoli z favoritů může mít špatný den, nastane technický problém nebo pád a ztratí čas, který pak nebude schopen dohnat. Pokud by byl Geraint Thomas v trochu lepší kondici, může klidně útočit na první místo. Ineos je tradičně velmi silný tým, může mít od něj podporu na vysoké úrovni. Samozřejmě je otázka, jak se podaří poskládat, pokud se však do budoucna dá Egan Bernal dohromady, může taky hrát důležitou roli v týmu,“ podotkl účastník tří olympiád.

O ETAPÁCH. Letošní ročník Tour de France nabízel etapová prvesntví převážně pro vrchaře, přesto si svou slávu užili i sprinteři. „Na Tour sice nebylo hodně spurtů, jen čtyři, ale minimálně další dvě etapy si sprinteři nechali utéct, ať už nástup van Aerta v prvním týdnu, kdy přijel sám, jinak to byla sprinterská etapa, stejně jako ta, kterou vyhrál Laporte v posledním týdnu. To byly sprinterské dojezdy, jen využili moment překvapení. Navíc další jedna dvě etapy byly v závěru těžší, ne pro klasické sprintery, ale ti rychlí kluci jsou schopni vyjet trochu do kopce. Příležitostí tam bylo víc, než by se zdálo,“ sdělil Svorada.

O SPRINTERECH. Svorada má nejblíž ke sprinterům, to byla jeho doména, v letošním ročníku ovšem nikdo ve spurtech výrazně nevyčníval. „Myslím, že na Tour nebyl žádný dominantní sprinter, jako bývá. Kromě van Aerta, který však v klasických spurtech býval většinou druhý. Využíval své silové vytrvalosti jednak v úniku nebo v těžším spurtu do kopce. Myslím, že kdyby trochu chtěl, i poslední den na Champs-Élysées patřil k favoritům etapy. Na závěr Tour poslední týden se velmi dobře jevil Belgičan Jasper Philipsen, který vyhrál dvě etapy a ještě byl druhý za Christophem Laportem. Ukázal, kdo je v pelotonu nejrychlejší, zvládl i nástrahy na kopci a v posledním týdnu byl v nejlepší kondici, když pominu van Aerta," uznal bývalý silničář.

SAGAN. Slovenský fenomén Peter Sagan v letošním ročníku marně útočil na pódium, nejlépe skončil v etapě čtvrtý. Řekl na Tour de France poslední slovo? „Neznám detailně jeho story, na kolik ho srazil dolů covid, který měl dvakrát nebo třikrát, na kolik ho pořád omezuje zdravotní stav, zda to způsobilo v posledních letech pokles výkonnost, nebo zda ztráta motivace a s tím spojená i výměna týmů, že už mu v Boře tolik nevěřili. Peter začínal velmi mladý a byl tím, kdo odstartoval tuhle generaci mladých závodníků, kteří jsou schopní konkurovat daleko starším a zkušenějším borcům, od osmnácti let vyhrával závody, což do té doby bylo nevídané a neslýchané. To, co předváděl van Aert, ve svých nejlepších letech dělal i Peter Sagan. Má spoustu odzávoděných let a myslím, že každý dostane do vínku určitý časový úsek, kdy je schopen zvládal ten závodní stres a tlak na něho vytvářený. I u těch nejlepších nějaký pokles přijde. Nechci říct, že už nevyhraje závody, třeba se mu povede dát dohromady ze zdravotních problémů v novém týmu a třeba příští rok ještě uvidíme, ale za mě to byla jedna z jeho nejslabších Tour, co kdy jel. V podstatě to bylo o tom, aby dojel až od Paříže a nevzdal dřív, co se týče etap, jednalo se jen o stín Petera Sagana z nejlepších let. Jeho doména byly těžší dojezdy na kopci, tam by měl konkurovat závodníkům jako van Aert a nečekat, kdy bude rovinatá etapa, aby přijel v balíku. Dřív těžší etapy zvládal levou zadní, byl schopen odjet přes kopec, aby získal body na rychlostní prémii. Je to známka, že jeho kondice není, jaká bývala, takže nemůže čekat v rychlostních dojezdech, kdy jedou všichni pohromadě, že bude konkurovat nejlepším soupeřům, kteří tu kondici mají. Je to takový trochu smutný příběh, ale je to sport a čekal jsem už dřív, že přijdou takové momenty. Není obvyklé od začátku do konce sezony vyhrávat, jako vyhrával na různých klasikách, mistrovství světa, několik etap na Giru a Tour. V životě každého sportovce jsou nějaké skvělé momenty, kdy to zrovna jde, ale pak to taky nejde. Ze začátku kariéry se mu zázračně vyhýbala zranění. Uvidíme, jak se dokáže poprat se situací, jestli v příštím roce, nebo už koncem tohoto roku, bude schopen zase závodit,“ přemítal Svorada.