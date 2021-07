V devíti partiích vybojovala šest bodů a její bronz má hodně blyštivý lesk. Jako šestnáctá nasazená ve své kategorii porazila žebříčkovou jedničku i pozdější novou českou mistryni republiky. Její závěrečný finiš byl skutečně impozantní.

„Nejvýše nasazená hráčka byla Amálka Zádrapová ze Vsetína a právě s ní jsem sehrála asi nejtěžší partii. V předposledním kole mě tlačila a přehrávala, byla lepší. Pak ale udělala jedinou chybu. To ovšem u šachů často znamená úplný obrat zápasu. Tak jsem té chyby využila, ale na výhru jsem se pak ještě strašně nadřela. Partie trvala přes čtyři hodiny, byla jsem dost unavená. Poslední kolo s Luckou Rybáčkovou z Jihlavy, která vyhrála celý turnaj, se mi pak hodně povedlo. Tento zápas jsem musela vyhrát, abych ten bronz vybojovala, a to se naštěstí podařilo,“ popsala Kristýnka svoji cestu na stupně vítězů.

Sportu na černobílých políčkách se věnuje od šesti let a jako první ji tahy na šachovnici vysvětlil otec. Výkonnostní růst jasně dokladují hlavně výsledky mistrovských soutěží. Republikový bronz je samozřejmě vrcholem. Přišla k němu přes titul přebornice okresu (2019 - v kategorii dívek do 10 let v rapid šachu) a dva krajské tituly v kategorii dívek do 12 let v rapid šachu (2020 a 2021). Mistrovství ČR mládeže v kategorii dívek do 12 let si vyzkoušela už loni, kdy v rapid šachu obsadila 15. místo.

„Taťka šachy hrával, tak jsem mu koukala přes rameno. To jsem se ale opravdu jen naučila, jak se která figurka pohybuje. Svůj první turnaj jsem hrála ve škole na Vánoce 2018 a přihlásila jsem se sama. Z šachového klubu mi pak nabídli tréninky na ZŠ Tyršova, tak jsem to zkusila v kroužku. A trenéři? Jako první a hodně mě naučil určitě táta. Teď se mi věnuje trenér Radim Majetič, předtím mě trénovali Jan Slepánek a Radka Slepánková. Ráda chodím na webináře zprostředkované SK Vyškov s Davidem Kaňovským, což je mezinárodní mistr. Teď věnuji šachům stále více a více času. V době covidu, kdy jsem nemohla chodit do školy a na tréninky, jsem hodně hrála na počítači doma,“ ujišťuje, že šachy hraje vlastně každý den.

Šachovnici teď tak trochu preferuje, ale sportovní nadání prokazuje i na jiných kolbištích. Baví ji atletika, gymnastika a basketbal. A jako všichni její spolužáci je ráda, že se ještě před prázdninami stihli potkat ve škole.

„Atletiku dělám i závodně ve vyškovském Orlíku. Jdou mi spíše vytrvalostní disciplíny, například chůze s trenérkou Aničkou Málkovou. Ráda bych zůstala jak u šachů, tak i u atletiky s gymnastikou, dobře se to doplňuje. Známky ve škole mám ty nejlepší, ale hlavně jsem ráda, že tam můžu skutečně chodit a vidět se s kamarády. Nejvíc mě baví asi matematika a čeština. U šachů se musí pořád počítat, takže svůj nejoblíbenější předmět tam často využívám,“ říká veliký dívčí šachový talent.

Na šampionátu v Koutech nad Desnou vyškovský okres zanechal ještě jednu stopu. V kategorii D10 hrála bývalá hráčka Brankovic, dnes členka ŠK Staré Město Zuzana Stará.

„Také ona obsadila třetí místo ve své kategorii. Začínala hrát šachy u svého učitele Stanislava Lánského, a také ona se zdokonalovala u trenérky Radky Slepánkové. Kristýnce, ale i Zuzance, a také jejich trenérům, určitě patří poděkování za vzornou reprezentaci vyškovského šachu,“ připomněl a zdůraznil předseda SK Vyškov i okresního šachového svazu Karel Hruška.

