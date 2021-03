Na vrcholovém podniku halové sezony těchto věkových kategorií se představí půlkaři a tyčkaři. V běhu na 800 metrů junioři Pavel Lenomar a Sabina Fiantová, ve skoku o tyči dorostenec Mario Hajzler a juniorka Kateřina Čamlíková. O „osudu“ juniorů Jakuba Derky (60 přek.) a Terezy Mazlové rozhodne čtvrteční podvečerní definitivní uzávěrka startovní listiny. „Do Ostravy pojedou, pokud z ní někdo na posledních chvíli z nějakých důvodů vypadne,“ upřesnil trenér a vedoucí AK AHA JIří Hajzler.

Letošní výjimečná halová sezona může v Ostravě vyvrcholit výjimečnými, či přesněji, překvapivými výsledky. Z důvodů vládních opatření omezujících sportování totiž neměli všichni závodníci stejné podmínky pro přípravu. Ve výhodě byly kluby a oddíly, které mají haly ve svém vlastnictví, takže tam se nějakým režimem trénovat mohlo. Naproti tomu třeba vyškovští tyčkaři jdou do šampionátu absolutně bez speciálního tyčkařského tréninku a běžci mohli potrénovat jen venku za mnohdy ne zrovna příznivých klimatických podmínek.

„My běháme v parku, a to není úplně ideální. Pro kratší trať je potřeba se zaměřit na rychlost, která se naběhává právě na stadionu. Ale to teď neřeším. V tomto týdnu budu mít takový klidnější režim, ladění formy a odpočinek, nebo spíš neunavit se. Motivaci mám velikou a cílem je postup do finále,“ sdělila Sabina Fiantová, která letos alespoň absolvovala dva závody.

Možnosti ostatních vyškovských „želízek v ohni“ pro ostravské vystoupení se z výše uvedených důvodů dají odhadovat velice těžko.

„Všichni mají chuť závodit, po všech těch strastech, co byly spojené s jejich přípravou. Uvidíme, na co to bude stačit. Třeba v tyčce je ten handicap jednoznačný, ale na druhou stranu je tyčka dost záludná disciplína, někdy taková loterie. Může to vyjít a nemusí. Mario je v kategorii dorostu teprve druhým rokem, Katka je trochu zkušenější, ale jak říkám, oba byli čtyři měsíce bez tréninku. Totéž se dá říct i o Pavlovi Lenomarovi. Takže každé solidní umístění bude milým překpavením a úspěchem,“ konstatoval Hajzler.