Zajímavou a na dobré výsledky bohatou podzimní část sezony začínají bilancovat moderní gymnastky SK Trasko Vyškov, které působí v areálu základní školy Purkyňova. „Vozily jsme medaile ze všech koutů republiky,“ zdůrazňuje předsedkyně oddílu Kateřina Kapounková.

Moderní gymnastky SK Trasko Vyškov - podzim 2023. Juniorky - skladba Piráti - mistryně republiky. | Foto: sktrasko.cz

Začněme nejčerstvějšími závody, které máte za sebou a byly velmi úspěšné.

Ano, máte pravdu, 18.-19. listopadu jsme uzavřely velmi úspěšnou podzimní sezonu Mistrovstvím ČR ve společných skladbách, dvojic a trojic v Ostravě a v Havířově. Společné skladby nadějí mladších i nadějí starších i přes velkou konkurenci postoupily do finále mistrovství ČR a tam oběma týmům utekla medaile o pověstný kousek a skončily na čtvrtém místě. V soutěži společných skladeb nás také těšily úspěchy obou skladeb juniorek, jejichž choreografie byly velmi kladně hodnocené v celé ČR. Naše úspěšné tažení celou sezonou mělo navíc pověstnou zlatou tečku, protože závodnice juniorské společné skladby Piráti se staly Mmstryněmi České republiky v nejnáročnější kategorii juniorek a odvezly jsme si z Ostravy zlaté medaile! Trojice seniorek obsadila ve velké konkurenci druhé místo a staly se prvními vicemistryněmi ČR!

Jak vlastně sezona probíhala?

I když jsme se od letního soustředění potýkaly s nemocemi a úrazy závodnic, dokázaly jsme společným úsilím a poctivým tréninkem dosáhnout na všech závodech během podzimu velkých úspěchů včetně námi pořádaného TRASKO CUPu.

Tenhle i další úspěchy určitě nebyly zadarmo.

Stojí za tím poctivá a neúnavná práce celého týmu trenérek a hlavně závodnic. Mistrovství republiky byl velmi napínavý a nervy drásající závod. Stál při nás také kousek toho pověstného sportovní štěstí a velmi si toho vážíme. Navíc je tento mistrovský titul ve společných skladbách první ve čtyřiadvacetileté historii oddílu. Za dobu fungování oddílu, kdy soupeříme s gymnastkami z oddílů z velkých měst, jsme již získaly mnoho titulů a medailí v jednotlivkyních nebo trojicích, ale tento titul jsme vybojovaly poprvé!

Jak si vedly nejmenší závodnice Traska?

Samozřejmě máme také novou generaci závodnic, které snad půjdou ve šlépějích svých úspěšných starších kolegyň. Všechny se ve svých skladbách představily na oblastních přeborech a velmi srdnatě bojovaly s konkurencí z celého Jihomoravského a Zlínského kraje. Máme v oddílu také malá děvčátka v přípravných skupinkách a těšíme se na jejich budoucí úspěchy. Během celého roku jsou také u nás otevřené dveře pro všechny nové zájemkyně o tento krásný sport.

Jak byste zhodnotila soutěže jednotlivkyň?

Ty v našem sportu probíhají převážně v jarní sezoně, kdy se kromě mistrovských soutěží zúčastňujeme i pohárových soutěží a vozíme medaile ze všech koutů republiky. Jedním z největších závodů v ČR je také náš závod O pohár města Vyškova. K největším letošním úspěchům se řadí medailová umístění na mistrovství ČR juniorek B, konkrétně zlatá medaile Lucie Kozílkové za sestavu se stuhou v ročníku 2008 a dvě zlaté medaile Terezy Kozílkové za sestavu se stuhou a libovolným náčiním a bronz za sestavu s obručí v ročníku 2010. Bezesporu největším úspěchem v soutěžích jednotlivkyň je první místo a vítězství v kvalifikaci juniorek A Pavlíny Klempířové. Kromě celkového vítězství zvítězila také v konkurenci 40 závodnic nejvyšší juniorské kategorie z celé ČR v sestavách s obručí, s míčem a se stuhou. Pouze v sestavě s kuželi po malé chybě pustila na nejvyšší místa dvě soupeřky a získala bronzovou medaili.

Promítly se úspěchy vašich závodnice do reprezentačních týmů?

Dovoluji si říci, že jsme pyšné, protože sedm našich závodnic je zařazených do reprezentačního družstva nadějí. Tedy Aneta Hlobilová, Lilien Střelcová, Kateřina Holubová, Karin Vágnerová, Laura Vejrostová, Eliška Frydrychová a Iveta Šmakalová. Velmi si také ceníme toho, že právě město Vyškov je centrem pro přípravu družstva nadějí. A pro náš klub je hodně významné, že ve sportovní hale ZŠ Purkyňova se konají pravidelná soustředění nejtalentovanějších závodnic právě pod vaším vedením.

Jakých nejcennějších výsledků jste dosáhly v estetické skupinové gymnastice?

V tomto roce jsme se zúčastnily mistrovství Evropy, kde náš juniorský tým STORM dosáhl historického úspěchu a probojoval se do finále šampionátu a obsadil vynikající sedmé místo! Navíc na světovém poháru ve Finsku obsadil tento tým krásné deváté místo. Na světových soutěžích jsme měly zástupkyně i v krátkém programu, a to tým NUOVO v kategorii 12 - 14 let, který na soutěži IFAGG B „SC Vantaa Open“ nestačil pouze na vítězný tým z Finska a vybojoval neskutečné stříbrné medaile!

Jak se vyvíjejí podmínky pro činnost klubu a ovlivňujete to nějak vaše celkové plány?

Tak jako většina mládežnických klubů se potýkáme s nedostatkem financí na provoz i fungování oddílu jako takového. To nás samozřejmě trápí, ale věříme, že prioritou vždy zůstanou naše závodnice od nejmladších začínajících děvčat až po reprezentantky, jejich zájem o moderní gymnastiku a o sport jako takový, pravidelný pohyb a zdravý životní styl. Vždy se s nimi těšíme z jejich postupných úspěchů až po ty nejvyšší. Všechny naše úspěchy jsou však jen třešničkou na dortu tréninkové píle závodnic, každodenního úsilí všech našich trenérek a rozhodčích, včetně zájmu a ochoty rodičů našich závodnic. Navíc jsme nesmírně hrdé a je nám ctí, že můžeme s tím, co umíme, důstojně reprezentovat naše město Vyškov a Českou republiku.

S Kateřinou Kapounkovou hovořila trenérka Traska HANNE LANGOVÁ