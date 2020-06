Po dvou kolech byli Vyškované v čele soutěže a v závěrečném dějství chtěli výsadní pozici potvrdit. V Břeclavi se ale nezávodilo. O zrušení závodu z důvodu deštivého počasí rozhodlo hlasování trenérů a vedoucích družstev na technické poradě, napřed na řádné a tři čtvrtě hodiny poté pak na odložené schůzce.

VÝSLEDKY:

Mistrovství Jihomoravského kraje družstev – konečné pořadí:

Starších žáci: 1. AHA Vyškov 15 bodů (315 pomocných bodů), 2. Univerzita Brno 13 (247,5), 3. BYAC Brno 12 (248), 4. AK Hodonín 12 (248), 5. Moravská Slavia Brno 8 (200), 6. TJ Znojmo 6 (118,5), 7. AC Čejkovice 2 (42), 8. Lokomotiva Břeclav 0 (27).

Starší žákyně: 1. Lokomotiva Břeclav 22 (319), 2. ASK Blansko 19 (235), 3. Olymp Brno 19 (218), 4. Moravská Slavia Brno 15 (153), 5. JAC Brno 15 (150,5), 6. AK Hodonín 10 (82), 7. AK Kyjov 9 (58), 8. AC Čejkovice 9 (57,5), 9. AHA Vyškov 7 (53), 10. TJ Znojmo 4 (42), 11. Speed Brno 3 (36).

Krajská liga přípravek, sk. C. - konečné pořadí: 1. Atletika Slavkov u Brna A18 (351,5), 2. AK Kyjov 16 (202), 3. AHA Vyškov A 14 (180,5), 4. Orel Vyškov A 12 (153), 5. Atletika Slavkov u Brna B 10 (71), 6. AC Čejkovice A 8 (39), 7. AHA Vyškov B 6 (10), 8. Orel Vyškov B 2 (1), 9. AC Čejkovice B 0 (0).

„Ani ve snu nás nenapadlo, že si z Břeclavi odvezeme mistrovská trička bez boje, bez toho, aby kluci předvedli vše, co umí. Je s podivem, že jediná výprava, která chtěla závodit, byla naše AHA Vyškov. Je to kuriózní, vždyť v celkové tabulce kluci měli náskok dvou hlavních bodů a byli odhodlaní poprat se se silnou konkurencí a potvrdit oprávněnost svého postupu na zemský šampionát. Návrat domů, byť úspěšný, má tedy pachuť v tom, že většina trenérů a vedoucích družstev nechtěla závodit, přičemž atleti by měli být trenéry vychováváni k tomu, aby byli schopni závodit i v nepříznivém počasí. Konstrukce stadionů s umělým povrchem je tomu uzpůsobena a atleti přeci nejsou z cukru,“ poznamenal vedoucí AHA Jiří Hajzler.

Ve stejné soutěži se vyškovským dívkám nedařilo. Družstvo nemělo sílu útočit na vyšší příčky a celkově deváté místo je zklamáním.

PŘÍPRAVKY V ČEJKOVICÍCH

O postup, tentokrát na přebor Jihomoravského kraje, bojovali i nejmladší atleti. V Čejkovicích proběhlo druhé kolo C skupiny krajské ligy atletických přípravek. Bez nadsázky se dá říct, že proběhlo v režii reprezentantů z Vyškovska. Zvítězili mladší závodníci Slavkova u Brna před AK Kyjov, AHA Vyškov a Orlem Vyškov. Do bojů o krajský titul postupují první tři družstva.