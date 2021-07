Velkou oporou dívčího družstva AHA v Hodoníně byla Alžběta Suchomelová, která vyhrála skok o tyči výkonem 2,52 metru. Třetí v běhu na 200 metrů překážek skončila Aneta Seberová (32,54 s.).

Přebor JmK družstev staršího žactva – konečná pořadí:



Dívky: 1. JAC Brno A 24 bodů (336 pomocných bodů), 2. Lokomotiva Břeclav 22 (297), 3. Olymp Brno 20 (192,5), 4. AHA Vyškov 17 (96,5), 5. Moravská Slavia Brno 16 (94), 6. AK Hodonín 15 (80), 7. AK Kuřim 12 (58), 8. Atletika Slavkov u Brna 10 (53,5), 9. JAC Brno B 7 (38), 10. Speed Brno 7 (36), 11. TJ Znojmo 2 (2), 12. AC Čejkovice 0 (1).

Chlapci: 1. AK Hodonín 21 bodů (223), 2. Lokomotiva Břeclav 20 (184,5), 3. BYAC Brno 19 (184), 4. Atletika Slavkov u Brna 16 (160,5), 5. AHA Vyškov 14 (143), 6. Univerzita Brno, 12 (137), 7. Moravská Slavia Brno 9 (92), 8. Orel Vyškov 9 (77), 9. TRACK&FIELD Brno 5 (66), 10. AK Blansko 3 (36), 11. TJ Znojmo 0 (30).

Prvních pět družstev postupuje do semifinále mistrovství Moravy a Slezska.

Chlapci vybojovali pět medailových umístění. Dvě z nich Filip Jašíček. Zvítězil ve skoku o tyči (2,62 m) a byl třetí v běhu na 300 metrů (41,50 s.). Třikrát byl na pomyslných stupních vítězů Michal Derka. Druhé místo vybojoval ve skoku o tyči (2,62 m) a třetí v bězích na 800 metrů (2:09,76 min.) a 200 metrů překážek (30,16 s.).

„Po dva roky za sebou kralovalo naše družstvo starších žáků v Jihomoravském kraji a jak už to bývá, až čas ocení úspěch, jakého hoši v předchozích letech vlastně dosáhli. Tento rok svůj triumf do třetice nezopakovali, nicméně jsme velice rádi, že postupují. Moc nás těší, že kluky do semifinále mistrovství Moravy a Slezska doprovodí i družstvo dívek,“ chválil trenér vyškovských talentů Jiří Hajzler.

V jihomoravské konkurenci se prosadili i reprezentanti Atletiky Slavkov u Brna a Orla Vyškov. Slavkovský Jan Fiala vyhrál vrh koulí (15,31 m) a hod diskem (41,21 m). V oštěpu byl třetí (45,95 m). Jeho oddílová „spoluhráčka“ Veronika Hoždorová byla třetí v disku (22,60 m). Orel Michal Vaněk vyhrál běh na 150 metrů (18.79 s) a třetí skončil na 60 metrů (7.85 s.).