Mílař AHA Vyškov Marek Kalous hostuje v extralize v týmu Kladna. Po krkonošském soustředění v rámci přípravy poprvé startoval na běžeckém atletickém mítinku v rakouském Andorfu. A vylepšil si osobní rekord. Na trati 1000 metrů je Kalousovo nové osobní maxim 2:26,37 min.

Marek Kalous na nejvyšším stupínku v rakouském Andorfu. | Foto: AHA Vyškov

„Vítězství i nový osobní rekord mají vysokou sportovní hodnotu. Od 350 metrů to byl Markův sólo závod. Takže běžel s rezervou a navíc po čtrnáctidenním kondičním soustředění. Forma na mistrovství republiky do dvaadvaceti let, které bude o posledním srpnovém víkendu v Plzni, vypadá nadějně,“ chválil svého svěřence trenér a předseda AHA Vyškov Luboš Stloukal.