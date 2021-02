Čtyřdílný seriál je hlavně testem českých kandidátů na účast v březnovém halovém mistrovství Evropy v polské Toruni. V této konkurenci vyškovská půlkařka Sabina Fiantová a mílař Jakub Bárek, který startoval na trati 3000 metrů, především sbírali cenné zkušenosti z velkého závodu. Ty si jistě přivezli, ale zároveň oba nebyli se svými výkony spokojení. Fiantová skončila v běhu 800 metrů osmá časem 2:26,48 min., Bárek šestnáctý, když tři kilometry uběhl za 9:31,54 min.

„Jsem velmi ráda, že jsem se v téhle divné době na takové závody dostala, o to víc jsem zklamaná z výsledku. Doufám, že to nebudou poslední závody, motivaci mám velikou,“ ujistila Fiantová.

Ještě víc po závodě kroutil hlavou Bárek nad výkonem o půl minuty horším než je jeho osobní rekord.

„Asi dolehla únava nebo nevím, co jinýho… Není možný, abych jeden týden běžel na tréninku kilák za 2:46 a cítil, že ještě můžu, a další týden běžel za 2:58 a byl úplně vyřízený…“, divil se v cíli.

Jeho běh vyhrál reprezentant Marek Uvizl z SK Studenec (8:40.62), ženskou osmistovku Hana Borová z SSK Vítkovice (2:09.23).

„Dlouhá zimní příprava je nesmírně komplikovaná, nicméně naše běžecká skupina v daných podmínkách a omezeních trénuje tvrdě. Takový závod pro oba určitě je ojedinělým sportovním zážitkem, se vším dobrým i špatným, co k tomu patří. Bez bázně a hany, tváří v tvář, se postavili české atletické elitě, což je vždy ohromná výzva a odměna současně. A zejména v tomto roce téměř neuvěřitelná záležitost. A jak to někdy ve sportu chodí, čím více se chce, tím se kýžený výsledek vzdaluje. Byl to, bohužel, i případ vystoupení našich dvou želízek prakticky na první scéně české atletiky,“ mírnil zklamání mladých závodníků trenér Jiří Hajzler.

Kvalitu mítinku nejlépe dokumentují splněné limity pro ME a jména vítězů. Na 1500 metrů byl nejrychlejší Filip Sasínek (1:47.88). Mužskou dvoustovku vyhrál Jan Jirka novým osobákem 20.81 a navíc na této trati porazil druhého Pavla Masláka. Běh žen a 60 a 200 metrů opanovala Marcela Pírková. Mezi muži potvrdil na šedesátce časem 6.71 papírové předpoklady Jan Veleba.

Svůj první start od světového šampionátu v Dauhá absolvoval Jakub Holuša. Limit na 3000 metr sice těsně nesplnil (8:06.09), ale běh vyhrál. Letošní závodní premiéru si odbyl také tyčkař Jan Kudlička a byla vítězná, když výkonem 540 centimetrů vyrovnal nejlepší sezonní výkon svého tréninkového kolegy Dana Bárty. Ten se tentokrát musel spokojit s druhým místem za 530. Ženám jasně dominovala úspěšným skokem přes 425 centimetrů Amálie Švábíková. V trojskoku mužů se podařilo dvěma borcům těsně zdolat šestnáctimetrovou hranici. Jiří Vondráček to dokázal o dva centimetry a v těsném duelu porazil Ondřeje Vodáka, jenž zapsal 16.01. Mezi ženami se úspěšně zhostila role favoritky Emma Maštalířová (12.95). Na čtvrtce byl nejrychlejší Martin Tuček v čase 47.87. Dálkařský sektor ovládl Jakub Bystroň za 750 centimetrů. Nadějnou formu před víkendovým mistrovstvím republiky naznačil vícebojař Adam Sebastian Helcelet, jenž prolétl šedesátku překážek za 7.97. Stejnou disciplínu žen opanovala Kateřina Kodrová v čase 8.48.