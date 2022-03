A první výsledky se již dostavují. Mladší žáci vyhráli prestižní turnaj v Kuřimi. Je to soutěž v rámci akce Dětský futsal, která probíhá pod záštitou Fotbalové asociace České republiky (FAČR) a Asociace malé kopané (AMK). Nejlepší týmy z jednotlivých krajů se každoročně poměřují na mistrovství republiky.

V Kuřimi startovaly v rámci kategorie U10 Lokomotiva Horní Heršpice, FK Blansko, Fotbalová školička, Orel Řečkovice a dvě družstva Kozlan-Bohdalic. Áčko zvítězilo bez porážky a se skórem 17:1, B tým obsadil šesté místo.

FC Kozlany-Bohdalice

Sestavy v Kuřimi – A družstvo: Vojta Holčík (B), Daniel Bártek, David Horváth, Jan Krška, Vladimír Lukášek, Jakub Kaňa, Martin Lozrt, Jakub Brovják.

B družstvo: Martin Lozrt (B), Eliáš Fryml, Jan Drozd, Svatomír Kupčik, Dominik Spáčil, Adam Mendlík, Adam Novotný, Roman Hrůza.

Trenéři: David Horváth, Miroslav Bártek.

Kontakt:

Zdeněk Julínek, tel. 773 066 186

https://laziofakultas.webnode.cz

Facebook: FC Kozlany-Bohdalice

„Turnaj měl výbornou úroveň a z vítězství máme obrovskou radost. Myslím si, že sami sobě kluci ukázali, že poctivou a zodpovědnou prací a přístupem má vše smysl a dokážou velké věci. Byl to úžasný zážitek a pro nás trenéry velká hrdost. Tým B sice skončil na šestém místě, ale projev hry byl zase lepší a je na klucích vidět, že pokud budou dále tak pracovat, tak i oni mají na velké věci a budou se dále zlepšovat. Odměnou pro ně i mne je i fakt, že za námi přišel trenér Blanska a chce si s námi zahrát přátelák mimo turnaj. To znamená, že jsme důstojným soupeřem. Dalším úspěchem jsou i dvě individuální ocenění. V All Stars turnaje jsou nejlepší střelec turnaje David Horváth a brankář Martin Lozrt,“ chválil spokojený trenér David Horváth starší.

„Uznání a poděkování patří jak hráčům, tak i rodičům a trenérům za výbornou reprezentaci klubu nejen v tomto, ale také již proběhlých turnajích. Věřím, že se hráčům bude dařit i nadále a malý fotbal či futsal jim bude přinášet radost z pohybu. Pokud by se další kluci chtěli připojit k nám, nebo respektive i k Tělocvičné jednotě Sokol Bohdalice na fotbal, se kterou velice blízce spolupracujeme v rámci tréninkového procesu, tak se mohou obrátit přímo na mě,“ s pozvánkou dodal předseda klubu Zdeněk Julínek.